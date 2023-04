El Dépor, ante un reto de otra época

El Deportivo prepara el partido del domingo contra el Ceuta (19.00 horas, Riazor) con el objetivo de prolongar su fiabilidad en casa con una victoria que le permita seguir apurando las escasas opciones que le quedan para finalizar el campeonato en lo más alto de la clasificación y, con ello, sellar de manera directa un billete para competir en Segunda División la próxima campaña. A cuatro puntos de distancia de los colíderes, Alcorcón y Castilla, que en realidad son cinco por el golaveraje desfavorable con respecto al filial madridista, las cuentas blanquiazules para alcanzar esa primera pasa pasan por acercarse al pleno de victorias en estas seis jornadas que faltan.

Una meta ambiciosa, casi quimérica teniendo en cuenta la trayectoria del equipo coruñés, que no ha sido capaz de enlazar más de tres victorias en toda la temporada. Fue en la primera vuelta, cuando sumó de tres en tres en las jornadas 16, 17 y 18 contra Racing de Ferrol (2-0), Ceuta (1-2) y Unionistas (3-0) en el primer encuentro de 2023.

El conjunto de Óscar Cano desperdició el pasado domingo en A Malata otra gran oportunidad para acercarse a la cabeza al no aprovechar el tropiezo del Alcorcón en su visita a Córdoba (1-1). El Dépor tampoco pasó del empate en Ferrol (0-0) y sigue a cuatro puntos del liderato, ahora compartido por el equipo alfarero y el Castilla. Solo ganando los seis partidos que faltan saldrán seguro las cuentas, una meta ambiciosa, a priori inalcanzable teniendo en cuenta la irregularidad del equipo, pero con la que ya sueñan en el vestuario de Abegondo. “Hasta que los puntos digan lo contrario, nosotros siempre lo vamos a intentar y vamos a luchar por ello. Tenemos posibilidades”, apuntó Max Svensson antes del entrenamiento matinal de ayer.

Para encontrar la última vez que el Dépor fue capaz de ganar seis encuentros de forma consecutiva hay que remontarse a la temporada 2019-20, la última en Segunda. Entonces no fueron seis, sino siete las victorias cosechadas de la mano de Fernando Vázquez, cuyo balsámico regreso no fue suficiente para evitar el descenso a Segunda B en un desenlace de temporada marcado por el caso Fuenlabrada. Desde entonces, el Dépor no ha pasado de las cuatro victorias seguidas como mejor racha en la categoría de bronce. Lo logró una vez con Rubén de la Barrera en el ejercicio 2020-21 y luego en cuatro ocasiones con Borja Jiménez la pasada campaña. En la actual no ha pasado de tres triunfos la mejor serie positiva, la mitad de los que ahora necesita el Deportivo para garantizar esa ansiada primera plaza.

El primer reto será este domingo ante el Ceuta, un rival al alza, el mejor del grupo en este año 2023. “Sabemos a lo que juega. Le gusta tener la pelota y generar cosas con balón. Creo que será un partido bonito para los dos equipos”, auguró Svensson de cara al choque de este fin de semana. Sobre el empate de la anterior jornada en Ferrol, cree que “faltó movilidad” para generar más peligro, pero también valora que el Dépor estuvo “defensivamente muy bien”. “Hicimos un buen partido en lo que teníamos que hacer, que era proteger su fuerte, que son sus extremos, sus centros”, añadió el joven atacante, quien está creciendo y aprendiendo en estos meses en el Dépor. “He madurado un poco en el juego. Antes iba un poco más a lo loco. Al final, con el tiempo te vas dando cuenta de muchas cosas”, añadió el valiente delantero.

Castilla, Linares, Córdoba y Ceuta ya lograron encadenar cinco victorias seguidas, y Alcorcón y Racing, cuatro

La afición del Deportivo sigue esperando la racha de victorias consecutivas que Óscar Cano había aventurado que, tarde o temprano, llegaría. De momento, la mejor serie de partidos ganados es de tres triunfos seguidos, cosechados justo antes de cerrar la primera vuelta con derrota en Alcorcón (3-1). Para aspirar a la primera plaza el equipo coruñés necesita una racha triunfal que sí han tenido todos sus rivales directos, salvo el Celta B, cuya mejor serie fue de tres triunfos seguidos, como la del Dépor, aunque los celestes la lograron en dos ocasiones, mientras los coruñeses solo una vez. El resto de los equipos de la zona noble de la clasificación consiguieron series triunfales mejores que la blanquiazul. Cinco seguidos ganaron el Castilla, el Linares, el Córdoba y también el Ceuta, próximo rival de los blanquiazules, que acaba de salir por primera vez de los puestos de descenso gracias a una segunda vuelta sobresaliente. Una victoria menos, cuatro, consiguieron el Alcorcón, el Racing de Ferrol en dos ocasiones, y también el Linares y el Castilla, una racha todavía abierta para el filial merengue, que viene de tumbar de manera consecutiva a Balompédica Linense (1-2), Sanse (1-0), Badajoz (0-2) y Celta B (3-0).