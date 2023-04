El Fabril llega este domingo a su cita decisiva después de prácticamente toda la temporada liderando su grupo de Tercera RFEF. El filial deportivista se juega el ascenso directo a Segunda RFEF en el campo de O Barco y depende de sí mismo frente al Arosa, que visita al Racing Villalbés. Los dos llegan empatados a puntos, con ventaja fabrilista por el golaveraje y una victoria le aseguraría la primera posición. "La semana es como otra cualquiera, con las rutinas habituales. Hay que darle normalidad", afirmó esta mañana el entrenador del filial, Óscar Gilsanz.

En su segundo curso al frente del filial, el técnico lidera a la generación con la que se proclamó campeona de España juvenil en el 2021. Son los Hugo Ríos, Barcia, Jairo, Mella o Nájera, integrantes del bloque del Fabril que ha dominado su grupo de Tercera RFEF. Esa experiencia en citas decisivas es un añadido, aunque no será decisiva, a ojos de Gilsanz. "Todas las experiencias que uno le van pasando en el fútbol siempre son un bagaje importante. Tratamos de darle normalidad a la situación, y cuanta más sea la normalidad mejor. Todo el bagaje es importante, pero no creo que se algo decisivo", insistió el entrenador del Fabril.

Gilsanz subrayó la ilusión que existe en la plantilla ante un partido que le permitiría a esa generación de talentos deportivistas subir un peldaño más en su evolución. "La plantilla no está eufórica, está ilusionada y con ganas de llegar al objetivo. No creo que haya euforia, no puede existir porque todavía nos falta algo importante para el objetivo", resumió el técnico del Fabril.

Enfrente estará un Barco con muy pocas posibilidades de alcanzar la salvación a pesar de que al comienzo de la temporada partía como uno de los aspirantes a la zona alta de la clasificación. Gilsanz considera que será un rival complicado a pesar de que está prácticamente condenado al descenso. "Espero un Barco que intente competir bien, sobre todo hecho con muy buenos futbolistas, hecho para estar arriba. Espero un equipo que haga un buen fútbol, que tiene muy buen pie para jugar y que tratará de dejar un buen sabor de boca a su afición, que es muy fiel y les exigirá un buen partido para acabar el año", reflexionó.

El otro foco de atención de la jornada el domingo por la tarde estará puesto en lo que ocurra entre el Racing Villalbés y el Arosa. Gilsanz insistió en que deben centrarse en su partido, pero al mismo tiempo reconoció que inevitablemente estarán atentos al encuentro de su rival por el ascenso directo. "Creo que lo más importante es que dependemos de nosotros mismos y como tal tenemos que afrontar el objetivo. Eso es lo más importante que tenemos que gestionar. En la última jornada lo que pasa en otros campos es importante, pero tenemos que centrarnos en el nuestro", destacó el técnico del Fabril.