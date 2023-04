El Dépor, una vuelta después del paseo de Ceuta: “Es la imagen que define el drama”

Son 99 segundos de plano secuencia, pero habría bastado un frame. El vídeo y las imágenes de los futbolistas del Dépor llegando en la primera vuelta al Alfonso Murube de Ceuta a pie y en el medio de un entorno humilde, mientras algunos cargaban material, supuso uno de las imágenes con mayor carga de profundidad que ha recibido el deportivismo en los tres años que lleva fuera del fútbol profesional. Pronto se viralizó, corrió por las redes sociales, llegó a las televisiones y se hicieron montajes. Ante todo, sirvió para que al Dépor le espetasen su realidad.

“Es una imagen icónica, la que mejor define el drama del Dépor”, tercia el deportivista y director de cine Pedro Díaz, que se hizo acreedor con su cortometraje La Entrega de un Mestre Mateo y de una nominación a los premios Goya. “Ni el cabezazo de Marí ni el último gol del Albacete. Si tuviéramos que contar en un plano la realidad del Deportivo, es, sin duda, este”, refrenda el cineasta de Proupín, en Ames, sobre la pieza grabada y publicada por Radio Coruña.

El Dépor, acostumbrado a las Champions, al Camp Nou y al Bernabéu, asimilaba toda su realidad con un simple paseo. Los contrastes. “La imagen que tenemos del Dépor y del fútbol de élite es la de un autobús más grande de lo normal, con serigrafía, con policía, con todo vallado, llegando al estadio, en su burbuja, en un túnel saludando de lejos...”, contextualiza y marca la diferencia. “Y, de repente, ves todo lo contrario: a los futbolistas vestidos igual que cuando estaban en Primera, pero llegan andando, en silencio, en vez de hacerlo con vítores y bengalas, y caminan entre edificios populares, en vez de hacerlo en grandes avenidas. Es la viva expresión del drama”, apunta.

Hay elementos formales, como esa toma única, que le añaden potencia. “Es como el drama de que está la cámara esperando ahí arriba a que lleguen”, añade Díaz para enfatizar elementos como “el silencio” en esa caminata o la aparición de Álex Bergantiños al final de la secuencia. “De repente, ves al capitán, que jugó en Primera, y, con su mirada baja, intenta mantener la dignidad al final del plano”, refuerza.

A Pedro Díaz la secuencia le evoca un par de comparaciones. “Es como si la última temporada de The Crown acabase con los Reyes destronados, en una favela y desnudos, pero con su corona”, apunta en primer término antes de detenerse en otra imagen de su mente. “Es la trastienda, es esa zona que no quieres que vea nadie, a la que vas a hacer cosas que no están a la luz pública. Es la realidad del Dépor, la de que hay cosas que no quieres contar demasiado. Son como esas escenas de Los Soprano, El Padrino o Reservoir Dogs, cuando los protagonistas se meten por calles traseras y no lo quieren contar. Riazor es, en cambio, ese casino en el que quieres que todo se vea”, apunta resaltando el contraste.

Todo en ese relato rico que es el devenir del Dépor, repleto de vicisitudes y giros de guion que se multiplicaron en los últimos años. Díaz cree que Lucas es un elemento básico en una historia que acusa cierto desgaste. “Es una epopeya. Todos esperamos ese final feliz y ahora se redoblan los boletos con Lucas”, analiza. “Siempre estudiamos el viaje del héroe, el de Frodo de El Señor de los Anillos, y es un poco la vida de Lucas. En el viaje del héroe siempre hay una caída a los infiernos y, rápidamente, recupera y sube. Pero en el Dépor ese último acto se alarga demasiado. Pensaba que iba a ser ante el Albacete y sigue, pero llega el héroe de verdad, el sacrificio, el que lo hace por deber. Esperemos que así sea y que se acabe la película de una vez”, refrenda.