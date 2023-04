Ian Mackay: “Soy de barrio, ni lo escondo ni me da vergüenza, todo lo contrario”

Ian Mackay (A Coruña, 1986) está viviendo un sueño, el de regresar al Dépor, pero un sueño que también lleva sobre sus hombros por la responsabilidad de devolver al fútbol profesional al club del que es aficionado desde que tiene uso de razón. Habla de sus orígenes, sus emociones, las charlas con Álex, Lucas y Raúl y ese equilibro emocional que tanto persigue y que va encontrando.

¿Cómo lleva la dualidad de alegría en casa y decepción fuera?

Sabemos los problemas que estamos teniendo fuera. Debemos intentar que la racha siga en Riazor. Ya nos fijaremos en Córdoba. El Ceuta es el mejor de la segunda vuelta y llevan una racha increíble.

¿Han encontrado una razón?

No puedo decir un porqué de por qué somos tan diferentes.

"La afición se está llevando muchas hostias y merece algo de felicidad"

¿Una jugada lo marca todo?

Si la ocasión clara de Arturo acaba dentro, hablaríamos de otra cosa. El partido no fue brillante del todo, fue de dos equipos de play off. Fuera de casa siempre estamos teniendo una ocasión clara, pero no estamos consiguiendo llevarnos el gato al agua. Ese es el hándicap: no materializar las oportunidades.

Ya no es dejar la portería a cero, es que hay partidos en los que ni siquiera tiene trabajo...

El trabajo está siendo muy bueno. No somos un equipo que encaje mucho y en casa somos el que más goles hacemos y fuera de los que menos. Eso es lo que nos está llevando a no estar arriba. Fuera llevamos catorce o quince goles y en casa treinta. Por ahí van los tiros.

Tampoco es que se creen muchas ocasiones...

Claro. No es por señalar a nadie. Fuera no estamos generando lo mismo que en casa. En Riazor son muchísimas y fuera nos cuesta.

¿Cómo lleva la presión inherente al Deportivo?

Aquí es difícil relativizar. Mi entorno es del Dépor y siempre andamos dándole vueltas a las cosas. Cuando ganas, la gente está contenta y cuando vas fuera, siempre te dicen que tienes que espabilar. A ninguno le gusta el nivel que estamos dando.

"Desde fuera el Dépor siempre es el Dépor y cuando estás dentro, ves que las cosas son también complicadas, que no solo se gana con el escudo"

¿Consigue desconectar?

Todo mi entorno es del Dépor y siempre acabamos hablando de fútbol. Unos lo viven de una manera y otros de otra. Los más cercanos ven como paso el día a día y se dan cuenta de las cosas y a los que son aficionados les duele que no podamos estar lo más arriba posible.

¿Es el sueño de jugar en el Dépor como lo imaginaba?

Desde fuera siempre se ve distinto a cuando ya estás dentro. Desde fuera el Dépor siempre es el Dépor y cuando estás dentro, ves que las cosas son también complicadas, que no solo se gana con el escudo. Sabes que hay presión, a donde vienes a jugar y que el objetivo es ascender sí o sí para que el club vuelva a estar cuanto antes donde debe estar.

¿Le afecta en el día a día?

No voy a mentir: sí que me afecta bastante. Cuando no ganas fuera, con esa decepción, no es llegar a casa y desconectar. Al final, fastidia ver a tu entorno decepcionado por no vencer. Es un puntito más sobre mis compañeros, pero intento relativizarlo lo máximo posible para tener una estabilidad emocional.

"¿Presión? El año pasado hubo un momento que me superó la situación"

¿Ha buscado ayuda?

El año pasado hubo un momento que me superó la situación y este año intento relativizar. A veces le das muchas vueltas a las cosas y no es bueno tampoco. Intentas buscar el por qué y en qué se puede mejorar. Estamos en el camino.

Ser de A Coruña no ayuda...

Es un orgullo ser capitán del Dépor y te sientes más responsable de muchas cosas y le das vueltas. Hablo mucho con Lucas, Álex y Raúl, que son de aquí, buscando el por qué de las cosas. Nuestro entorno es de aquí y cuesta más desconectar. No digo que a los demás no les afecte, todo lo contrario. Tú eres de aquí y tienes ese punto más de que quieres que salga bien.

"¿Qué pasa fuera? No estamos creando las suficientes ocasiones, no jugamos lo fluidos que nos gustaría fuera. Competimos, pero es una cara diferente. Nadie nos pasa por encima, pero no ganamos"

Y en esas charlas a cuatro, ¿cuál es la conclusión?

Que no estamos creando las suficientes ocasiones, que no jugamos lo fluidos que nos gustaría fuera. Competimos, pero es una cara diferente. Nadie nos pasa por encima, pero no conseguimos ganar.

¿Es el mismo Lucas de siempre o lo ve diferente en este regreso?

Es cierto que viene más tranquilo, sabe que llega a aportar, que es la referencia y que mucha gente se fija en él. Nos da muchísimo, es muy competitivo en los entrenamientos. Discutimos, me encanta. Es la importancia que le damos a entrenar.

¿Se pican mucho?

Yo me pico yo solo (se ríe). Me gusta ir contra él porque me hace exigirme al máximo y a él también.

En los partidillos, peor...

Ahí hay pique. Nunca vamos juntos y me gusta. Somos los dos supercompetitivos.

¿Siente orgullo de todo su viaje hasta volver al Dépor?

Soy una persona que nunca se rinde. Pasé de jugar en Segunda a, año y medio después, quedarme sin equipo y jugar en el Boiro para no estar parado. Decidí irme a Tercera y salió el Racing y acabé en el play off a Segunda. Tuve ofertas de superior categoría y decidí venir al Dépor, porque tenía esa espinita clavada. Quería devolver a mi equipo al fútbol profesional y disfrutar.

"Pablo Martínez es un crack, el gran descubrimiento. Siempre tiene una sonrisa, pero cuando hay que ponerse serio, se pone"

¿Le sorprende el deportivismo?

La afición se está llevando muchas hostias y merece algo de felicidad. No se puede decir nada malo. Nos apoyan donde vayamos. Es increíble. Estoy superorgulloso de ser coruñés y aficionado del Dépor desde pequeño y ahora representarlo... Por eso me fastidia no darle lo que merecen, ojalá lo logremos de aquí al final y darles el ascenso.

¿Cómo ve que encaja Cano esos cánticos que piden su adiós?

Cuando los aficionados creen que los resultados no son los adecuados, recae todo siempre sobre el entrenador, es al que siempre se le culpa. Pasa en todas partes. Yo a él lo veo bien, con confianza. Queremos ganar todos los partidos para estar lo más arriba posible. Quedaríamos primeros, no tengo duda. Tampoco quiero hacer las cuentas de la lechera.

Hubo muchos fichajes, pero se le ve unido a Pablo Martínez.

Es un crack. Es el gran descubrimiento. Nos llevamos muy bien, nos apoyamos. Fuera del campo siempre está con una sonrisa, pero cuando hay que ponerse serio, se pone; tiene mucha experiencia en la primera división francesa.

Una vez Sambade dijo que se alegraba de su triunfo por su esfuerzo y por ser de su barrio. ¿Es algo que une, algo que marca?

Él vivía al lado de As Conchiñas, yo entre la ronda de Outeiro y O Ventorrillo. No era un barrio... (piensa)... bueno, era un barrio. Y pasaba mucho tiempo jugando al fútbol en la pista de Katanga y salimos de ahí. Tengo muchos amigos que salieron de ahí, que tienen una vida diferente, pero estoy muy orgulloso. Siempre me crié en Os Mariñeiros y Katanga. Soy de barrio, ni lo escondo ni me da vergüenza ni mucho menos; todo lo contrario.

¿Se alegra ahora de perseverar y de elegir su propio camino?

Tuve la suerte de tener ese don para el fútbol y de tomar decisiones acertadas y de que se diera bien para vivir de esto. Hay gente que tomó otros caminos, no tuvo esa suerte.

¿Eran tan diferentes?

Eran distintos a lo de ahora, dejémoslo ahí. Se pasaba mucho más tiempo en la calle, pasaban más cosas. Las vivencias te hacen ver las cosas distintas a como se ven ahora. Ahora son más fáciles.

¿Sirve para relativizar?

Era distinto. En mi barrio podíamos ver a gente de todo tipo haciendo todo tipo de cosas y ahora todo eso es más difícil de ver.