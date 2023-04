Joaquín Sánchez anunció su retirada del fútbol y realizó en la mañana de ayer su despedida con una rueda de prensa ante los medios de comunicación. En el medio de su discurso, tuvo palabras para Fernando Vázquez, quien lo hizo debutar en el primer equipo en la temporada 2000/01.

El jugador puertense hizo un amplio repaso a su trayectoria deportiva, recordando a compañeros, técnicos y directivos que lo han acompañado en todos estos años. Así, en el minuto 23:45 se acordó de Fernando Vázquez, quien le hizo una llamada "que me cambió la vida".

"Ya consolidado en la cantera, recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez, entrenador del primer equipo del Betis, me incorporaba a la primera plantilla. Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer cuando descolgué el teléfono para decirle a mi padre 'papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo'", explicó Joaquín no pudiendo contener las lágrimas.

Puedes ver sus declaraciones sobre Fernando Vázquez en el siguiente clip de 1 minuto:

Fernando Vázquez entrenó al Betis en Segunda División

Joaquín y Fernando Vázquez coincidieron en la temporada 2000/01. El de Castrofeito se había incorporado en el verano del 2000 para devolver al Real Betis a Primera División e hizo debutar a Joaquín el 3 de septiembre de ese mismo año. Los resultados, sin embargo, no fueron los esperados y terminó siendo cesado el 18 de marzo de 2001 tras cinco partidos sin conocer la victoria.