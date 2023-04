Luisito: “El Fabril es un equipo tremendo”

El Fabril llegará a la cita decisiva del domingo en O Barco sabiendo que depende de sí mismo. Una victoria le asegura el ascenso directo a Segunda RFEF, pero en el desenlace de la temporada para el filial blanquiazul también tendrá mucho que decir un viejo conocido.

El Arosa visita al Racing Villalbés y al Fabril le basta con igualar lo que haga el conjunto de un clásico de los banquillos gallegos y hasta no hace mucho técnico del filial deportivista. Luisito ya las ha visto de todos los colores en finales de infarto como el que se vivirá este domingo en la Tercera RFEF, así que huye de sentimentalismos, por mucho cariño que le guarde también al Deportivo. “Nos jugamos el ascenso y si no pues después está el play off. Es lo que hay. Ahí habrá gente que me aprecia y querrán ganarme. Yo también intentaré ganar porque vivo esto muy intensamente, se lo demuestro a los futbolistas desde que me levanto hasta que me acuesto”, subraya.

“Afronto el partido con una tranquilidad enorme, para nosotros es un éxito rotundo disputarle la liga a un equipo tremendo como el Fabril. Lo único que pido es que el Barco dignifique la categoría y compita, nada más”, reflexiona Luisito sobre el conjunto de Óscar Gilsanz.

El técnico del Arosa no quiere ni siquiera oír hablar de transistores, acostumbrado como está a lo largo de su carrera a jornadas como la del domingo. “Ya tengo muchos años, ya viví esta situación muchas veces como futbolista y como entrenador y no voy a andar pensando en eso. Ya hice lo mismo el domingo pasado, no quise saber absolutamente nada de ningún resultado ni de nada. Lo que tenemos que hacer es ser profesionales e ir a Vilalba a ganar”, asegura.

Su Arosa, sin embargo, depende del resultado del Fabril, al que Luisito coloca como el principal favorito al ascenso directo del grupo a pesar de que su equipo también partía como aspirante tras descender el curso anterior. “Tengo muy claro que, a falta de 90 minutos, para nosotros estar compitiendo con el Fabril es una temporada tremenda. El Fabril tiene tres o cuatro internacionales, futbolistas que, o mucho me equivoco, si les dan oportunidades van a ser de Segunda o Primera División. Son jugadores de un nivel increíble y estamos ahí, a 90 minutos compitiéndoles la liga. Por eso yo estoy súper orgulloso de los jugadores que entreno”, argumenta. “La liga se les hizo un poco larga y les hemos recortado puntos, pero tiene muy buenos futbolistas, como no puede ser de otra manera”, añade.

Luisito considera que el filial deportivista ha reunido a un grupo de jugadores por encima del nivel de la categoría, futbolistas jóvenes que proceden del bloque de juveniles campeones de España en 2021 a las órdenes de Óscar Gilsanz y con los que se cruzaría no pocas veces en los campos de la ciudad deportiva de Abegondo. El técnico del Arosa, sin embargo, prefiere no inmiscuirse demasiado en las decisiones del club acerca de la cantera. “Yo soy entrenador del Arosa y no soy quien para opinar de eso. Creo que el Deportivo tenía una oportunidad de oro al estar en Primera Federación. Tiene un ramillete de futbolistas de un nivel altísimo, muy superior a la Tercera Federación”, sostiene.

En el recuerdo queda una etapa complicada en el Fabril durante 2019 y 2020 de la que sin embargo Luisito se sigue mostrando “orgulloso”. “Estoy eternamente agradecido a Tino Fernández y a Carmelo del Pozo, que fueron los que me llevaron allí. Pude saber de mi propia mano lo que era un club así y estoy encantado por aquella experiencia”, manifiesta.

Luisito se queda sobre todo con dos nombres de aquel curso y medio en el filial deportivista: Mujaid y Villares. “Cuando llegué Mujaid estaba apartado, lo querían ceder a cualquier equipo, pero poco a poco lo fui trayendo para mi lado y el club ganó 1.700.000 euros. El chaval puso mucho de su parte, pero si yo no hubiera llegado a A Coruña probablemente estaría por ahí como muchos otros”, asegura. A Villares lo reclutó de nuevo procedente del Racing Villalbés convencido de sus condiciones. Con el de Vilalba asentado en la primera plantilla blanquiazul, el técnico del Arosa considera que el tiempo también terminó dándole la razón.