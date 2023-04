Llega el final con seis partidos por disputar y más de uno de ventaja para Castilla y Alcorcón, pero el Deportivo no se rinde. Óscar Cano, instalado como todo entrenador en el discurso del partido a partido, se concede un respiro y piensa en lo que necesita su equipo para inquietar a los dos conjuntos madrileños: "A bote pronto es obvio que de los seis, habrá que sacar por lo menos cinco grandes resultados", concede antes de relativizar cualquier elucubración antes de un final con una mayor volatilidad en los resultados. "Ahora se iguala todo mucho. Nos enfrentamos entre nosotros y sobre todo hay partidos que a priori parecen muy factibles y no lo van a ser. Al rival que se enfrentan se juegan no sólo hacer playoff, sino un descenso y eso es una catástrofe. Los clubes se van a dejar el alma. Sinceramente hay muchos puntos por disputar y habrá un carrusel que va a dotar de una mayor tensiónn a lo que va a ser el día a día", argumenta.

El Dépor no ha ganado más de tres partidos seguidos esta temporada y necesitaría una racha el doble de buena para tener opciones de asalto del liderato y del ascenso. Todo con rivales como Alcorcón, Córdoba y Linares por el medio. ¿Qué le lleva a pensar a Cano pueda lograr ahora lo que no ha conseguido en todo el año? El técnico se apoya en "el nivel de los jugadores, el estar en una situación que tiene que ver con la culminación de una temporada" donde que se "multiplican la atención y niveles de autoexigencia". Todo eso le empuja a creer y una inclinación vital hacia el optimismo, a pesar de lo que le llega del entorno: "El otro día me decían que los últimos acontecimientos que ha vivido el Dépor, convierten el estado que se tiene en pesimismo. Cuando el Dépor se ha jugado algo, no ha salido bien. Pero la historia de los clubes también está llena de grandes momentos. También le decía que que pocos equipos han vivido lo que ha vivido la gente del Dépor. Me gusta pensar en positivo. Y aunque no hayamos tenido rendimiento fuera que deberíamos, ¿por qué no va a pasar ahora?.

Cano, que no sigue desvelar si seguirá jugando con dos delanteros, cree que su equipo es el "más imprevisible" de la categoría por "el alto nivel creativo" de sus jugadores y por eso considera que no es sencillo maniatarlo. En lo que queda quiere que en Dépor sea el mismo en casa y mejorar fuera. Todo apoyado en su seguridad defensiva.

En el medio de los elogios al Ceuta por "sus números de campeón en la segunda vuelta", el técnico tuvo tiempo de detenerse en el duelo de máximos goleadores, de aspirantes al pichichi del Grupo I de Segunda B. De Rodri, al que fichó hace años para la Cultural Leonesa, destacó que es "un futbolista muy selectivo", que "no hace un esfuerzo de más", que "sabe cuándo debe producirse el esfuerzo determinante" Por eso sabe que "habrá que estar muy atentos a él". De Quiles, más allá de los goles, destaca lo que ha crecido en otros aspectos del juego. "Alberto siempre ha destacado en estas categorías por su facilidad respecto a la portería contraria. Era momento de dar un pasito hacia delante y creo que ha mejorado mucho. Además de hacer goles, ya asiste, es capaz de jugar y se encuentra cómodo", razona.