Una fortaleza llamada Riazor

Todo lo que es duda e inseguridad lejos de A Coruña se convierte en el Deportivo en firmeza y rotundidad cuando pisa el césped del estadio de Riazor. Lo mejor de la semana de diván que sigue a cualquier derrota o empate agridulce a domicilio es que casi siempre acaba con una victoria que da alivio o recobra el ánimo en la plantilla y entre el deportivismo. Y es que el Dépor está entre los cinco equipos más firmes en sus terrenos de juego de las tres primeras categorías nacionales. De hecho, solo el Barcelona, el Granada y el Eldense han dejado escapar menos puntos de sus fortalezas. El Deportivo se encomienda a Riazor para tomar aire y engancharse a la pelea por el ascenso directo.

El equipo blanquiazul ha permitido que vuelen once de los 48 puntos que ha puesto en juego en su casa, al igual que Alcorcón y Madrid. Una derrota y cuatro empates son los únicos borrones. Los dos primeros en esta hipotética clasificación son el Barça y el Granada, a los que les han robado seis. Quince victorias y tres empates para los nazarís y once triunfos y tres igualadas para los catalanes, ninguna derrota. Quien tampoco ha perdido en su feudo, en el Nuevo Pepico Amat, es el Eldense, un recién ascendido de Segunda Federación, aunque en realidad ya arrancó el ejercicio como un proyecto ambicioso en el Grupo II de Primera Federación. Once victorias y cinco empates cierran el balance de los levantinos.

El equipo coruñés ha convertido en un hábito ganar y en una fiesta cada partido, sobre todo, desde el regreso de Lucas. Su inicio de temporada fue titubeante, ya que empató ante el Pontevedra (1-1) y perdió frente al San Fernando (0-1). Ya con Óscar Cano en el banquillo, no se libró de alguna sorpresa como la igualada ante la Cultural Leonesa (2-2), pero se iba sobreponiendo a las vicisitudes y logrando algún triunfo holgado como frente al Badajoz (5-0). La sensación en muchos de los partidos ha sido de superioridad y de avalancha, aunque en algunos casos le costase lograr el primero, perforar la portería rival. Solo el Castilla le hizo sentirse realmente vulnerable en su casa. Otros equipos lograron golpear fácil y producirle impotencia en pleno asalto con su repliegue intensivo, pero nadie le jugó de tú a tú y le arrinconó como el filial blanco.

Su gran momento se refleja en que es el mejor equipo de la categoría en casa, el que más puntúa (37), y también en que es el que más golea. Sus 30 tantos como local no resisten comparación y son más del doble de los que ha logrado de visitante. Fuera ha marcado 14 en los mismos partidos: 16.