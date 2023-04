Hugo Ríos, el guardián bajo palos de un Fabril que elimina “tabús”

“Yo no me pongo nervioso. Los porteros estamos para parar e hice lo que debía”. Como lleva haciendo todo el año, Hugo Ríos se puso bajo palos en O Barco y se dispuso a sacar manos. Una de ellas evitó el 1-0 en la primera parte en uno de los momentos de mayor tensión del duelo del ascenso para el Fabril. Él se quita importancia y destaca el trabajo de fondo de un equipo que no es lo que parece. “Creo que hemos derribado ese tabú de que los filiales son malos defensivamente y tienen problemas a balón parado. Fuimos muy fiables y regulares todo el año. Podíamos empatar un día, pero al siguiente ya ganábamos”, remarca el meta titular del segundo equipo coruñés que ayer, tras la fiesta, aún paladeaba una alegría más cercana al alivio que a la euforia: “En el campo me fastidiaba no celebrarlo todo lo que quería. En el gol sí que me salió festejarlo mucho, pero al final del encuentro fue sobre todo alivio. Llegó por fin el ascenso y ahora hay que tirar para adelante”.

Los 24 futbolistas que llevaron al Fabril a Segunda Federación En el horizonte aparece ahora una Segunda Federación, que va a ayudar a la “progresión de todos” y para la que el portero ve sobradamente preparado al grupo. “Somos un equipo fiable y esperamos hacer un buen año”, augura Ríos sobre otros doce meses decisivos para la formación de un grupo histórico y ganador y en los que espera tener el mismo rol, a pesar de que su contrato se acaba en el mes de junio. “Llevamos tiempo hablando. Estoy muy cómodo (en el Dépor) y me quiero quedar cuantos más años, mejor”, asegura. El meta que se puso bajo palos porque quería ser como su “padre” sube un peldaño y está cerca de seguir donde siempre ha querido estar. 0-1 | El Fabril se gradúa en O Barco con el ascenso