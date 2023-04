Manuel Mosquera: “Lucas ha sido como la Torre de Hércules para el Dépor, pero sin él también ganaban”

Manuel Mosquera (A Coruña, 1968) aterrizó hace un par de semanas en el banquillo del Córdoba para intentar ponerle freno a la crisis de resultados en la que se instaló el equipo andaluz en la segunda vuelta. Dos partidos después, la victoria todavía se le resiste en vísperas de recibir al Deportivo en un partido decisivo para los dos equipos. El conjunto blanquiazul está obligado a ganar para mantener vivas sus esperanzas de ascenso directo y el Córdoba no puede permitirse más tropiezos si desea aspirar al play off. Mosquera, después de sus etapas en Extremadura y Talavera, vuelve a cruzarse con su exequipo y reflexiona sobre el momento en el que llegan Córdoba y Dépor, el tramo final de la temporada y la ausencia de Lucas en el Arcángel el domingo.

¿Cómo ha sido su aterrizaje en el Córdoba?

Tengo mucha ilusión, mucha responsabilidad y mucha exigencia, pero es un honor poder entrenar al Córdoba, que es un equipo muy grande. Me he encontrado unas condiciones de trabajo excelentes, pero también una situación en la que lleva un tramo de la temporada en el que no tienen buenos resultados y en el que el desánimo también está instalado porque no terminamos de conseguir una victoria muy necesaria.

Le ha tocado de nuevo ese papel de apagafuegos en el que parece que se ha especializado recientemente en su carrera...

Bueno, pero es que realmente lo que me ocurrió es que teníamos un contrato de dos años y se nos cortó de raíz. Eso ya influyó y, con todos los entrenadores que hay, para que entres en una lista muy larga de candidatos sueles hacerlo en momentos difíciles. Yo lo acepto, pero todo viene de una situación en la que íbamos a seguir en el Extremadura, pero tu perfil de entrenador cambia porque te van a venir a buscar en momentos puntuales. Yo estoy muy orgulloso de estas fases. En Talavera intentamos contribuir para no bajar y ahora en el Córdoba es un reto complicado, pero tenemos un gran grupo de futbolistas y una ciudad volcada.

Desde fuera ha sido muy llamativo el bajón del Córdoba después de ser el mejor equipo de la primera vuelta, ¿qué le ha pasado?

Cuando no estás entrenando ves a muchos equipos y tenía nociones de la plantilla, que es una gran plantilla, y cuando ves el bajón que tuvieron desde la lejanía también te extraña. Lo que creo que les ha ocurrido es que entraron en un bajón y no han podido encontrar herramientas en general. Desde dentro lo que haces es evaluar de forma exprés, pero al mismo tiempo tienes que defender un resultado el domingo siguiente. La dificultad es máxima: evaluar, actuar y sacar resultados.

En situaciones así siempre se alude más a bloqueos emocionales que a cuestiones futbolísticas, ¿cómo lo ha afrontado usted?

Cuando ocurre algo como esto, no solo en el Córdoba, en cualquier equipo, son muchos factores. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo de evaluar situaciones anteriores ni es mi labor enjuiciar ni juzgar. Mi labor empieza de dos semanas hacia adelante. Dentro de esos factores múltiples que han podido causar ese bajón yo intento solucionarlos. Me he encontrado jugadores que están buscando soluciones, herramientas... y lo único que hago yo es aportarles toda la ayuda que pueda. Simplificar aspectos tácticos, darles normalidad... y al mismo tiempo intentar que, entre todos, encontremos luz a la situación. A veces una victoria hace todo más fácil, pero todavía no ha llegado. Lo que hace falta es una victoria.

Vuelve a cruzarse con el Deportivo, ¿cómo lo reciben?

La situación es límite porque cada vez quedan menos partidos, pero tenemos que ver ese límite como la posibilidad de que si conseguimos una victoria, tendremos el impulso que necesitamos. Contra el Dépor buscamos esa victoria que permite cambiar escenarios y formas de pensar, pero mientras no lo hagamos hay que trabajar mucho y hablar poco.

Hay un Dépor en casa y otro fuera, ¿cómo lo ve?

Conozco muy bien al Dépor y los resultados que ha tenido en casa y fuera. Los datos están ahí, pero no soy yo quien los tiene que valorar. Lo que sé es que viene un gran equipo a Córdoba y que tiene una gran plantilla.

No va a estar Lucas...

Es verdad. Ha sido como la Torre de Hércules desde que ha llegado, pero antes de Lucas ganaban muchos partidos porque son muy buenos y tienen grandes futbolistas. Con Lucas se ha magnificado todo porque lo que ha hecho es increíble y aún encima se ha puesto a disposición del equipo con rendimiento: goles, asistencias, trabajo... No va a estar, pero yo me fijo en que viene el Dépor y que el Córdoba, con nuestras armas, tiene que ganar.

¿Cambia mucho la manera de plantear el partido sin Lucas?

Con Lucas el equipo tiene una personalidad muy definida a través de él y de su calidad en el campo. Como yo he seguido al Dépor toda la temporada, todos los partidos, cuando no ha estado Lucas he visto al Deportivo muy bien también. Es que Lucas ha realzado el nivel del Dépor, estamos hablando de un jugador top de Primera y en su equipo. El refuerzo que ha tenido el Dépor es imposible que se repita porque lo que ha hecho Lucas es algo impagable. Siempre habrá que estarle agradecido. No podemos pensar que si no está Lucas el Deportivo es menos, sería un error mayúsculo.

¿Cree que será un Deportivo muy diferente?

Claro, pero es que si no no estaríamos hablando de la importancia de Lucas. Por ejemplo el domingo, un partido muy complicado contra el Ceuta, un equipo que venía en una dinámica muy positiva, que le complicó mucho el partido al Dépor, y resulta que un gran jugador como Quiles comienza una jugada y el pase al espacio se lo envía a Lucas, que corre como un juvenil y con calidad ya sabe que un compañero sube y va a llegar. Quiles sigue la jugada y ahí ya se ve que Lucas es un faro que alumbra en todas las zonas del campo porque tiene capacidad de influir en el rival en tres cuartos, de punta... Qué voy a decir. Que no vaya a estar claro que cambia al Deportivo, porque si no no realzaríamos su figura.

No quiere hacer de menos al Deportivo sin él, pero un peso se quitará de encima...

Es que si no tienes enfrente a un jugador como Lucas ya sabes que sus cualidades no van a influir, pero nunca cometeré el error de decir que el Dépor es menos. Puede ganar aquí, pero no tener a Lucas es no tener sus cualidades enfrente. Eso es lo que ganamos, pero espero a un gran Deportivo.

Los dos equipos llegan condicionados por su situación y en este tramo de la temporada todos los equipos evitan correr riesgos...

No me extrañaría que fueran por ahí los tiros. Contra el Alcorcón hace un par de semanas fue algo parecido. Ellos sabían que venían a un sitio complicado y nosotros necesitábamos la victoria. No fue un gran partido de cara al público, pero hubo muchos detalles. Hay mucha exigencia en los dos.

Conoce la categoría de sobra de otras temporadas, pero da la impresión de que se ha igualado todavía más este año...

Este grupo comparado con el del año pasado... No hay comparación. Desde el objetivo de salvar la categoría, la tranquilidad, la Copa del Rey, meterte en play off o ser primero... Ya se está viendo que los equipos que están peleando por abajo ahora mismo te pueden ganar tranquilamente. Cada semana hay resultados increíbles. La competitividad se ha multiplicado por 100 y no se sabe quién va a cumplir con los objetivos. No sabes quién va a ser primero, no sabes quiénes van a jugar el play off y no sabes quiénes van a bajar. Quien se moje se va a equivocar. El año pasado estuve en el mismo grupo y todo estaba más marcado, no tiene nada que ver.