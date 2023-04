Un equipo no es solo un jugador

No tengo muy claro qué haremos sin Lucas Pérez el domingo en Córdoba, pero también hay que recordar que el Deportivo ha jugado toda la primera vuelta sin él. No es para ponerse trágicos ni mucho menos. No me gustó que le sacaran otra tarjeta por protestar, por una tontería. Pareció como si la fuera a buscar.

Hay que reconocer la valía que tiene Lucas Pérez y su influencia en el equipo, pero no se puede depender en exclusiva de él. ¿Y si se pone enfermo o se lesiona gravemente y no se puede contar con él en lo que falta de temporada? No se puede estar pendiente única y exclusivamente de un solo jugador. Es cierta su influencia, pero también me fastidia un poco que se olvide a otros jugadores. El domingo contra el Ceuta, por ejemplo, hay que destacar a Quiles, pero hay otros futbolistas de la plantilla que en estas últimas jornadas están dando un rendimiento tremendo. Mario Soriano está trabajando muchísimo para el equipo y el valor de lo que hace Villares parece que en ocasiones se olvida. Me encantaron los minutos de Kuki Zalazar. Así como en anteriores partidos no estuvo bien, el domingo lo dejó una gran actuación en el poco tiempo que estuvo sobre el campo. Un equipo si quiere ascender no tiene que estar pendiente de un solo jugador porque una desgracia puede suceder en cualquier momento. Hay que tener en cuenta el valor del resto de la plantilla. Yo creo que los demás lo pueden hacer bien. A lo mejor resulta que el Deportivo lleva muchos meses sin ganar un partido fuera de casa y no está Lucas y gana el domingo. Yo apostaría por Svensson para sustituir a Lucas contra el Córdoba. Desde mi punto de vista es un abrelatas, un jugador capaz de molestar mucho a los defensas rivales, que obliga a cometer muchos errores y que abre espacios a sus compañeros.