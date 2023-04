El Deportivo pasa de la fiesta de Riazor al diván de los partidos fuera de casa y Óscar Cano solo conoce la receta de no rendirse. "Hay que insistir. Se nos puede acusar de un rendimiento excesivamente distinto, pero no hemos sido inmovilistas, lo intentamos todo. Tenemos la esperanza de encontrar ese momento y ese partido que gire el viento. Llegamos a un gran escenario y ante un gran rival y en una altura de temporada de exigencia. Nos vamos a partir la cara. No encajamos los golpes de la misma manera fuera de casa y aquí (en Riazor) tenemos más tranquilidad. Tenemos muchos condicionantes en contra cuando vamos de visitantes, pero yo nunca les he dicho nada en contra de la ambición. Mi discurso es el mismo. No planteamos los partidos de manera distinta", justifica el entrenador.

Raúl, principal novedad en la lista del Dépor para Córdoba Una de las grandes tareas previas al duelo para Óscar Cano es buscar un sustituto o un plan de partido para suplir a Lucas. "Es una baja significativa, es el mejor jugador de la categoría. Confío en que los que están lo van a hacer de la mejor manera. Tanto la idea que tengo (como recambio) como las alternativas son buenas. Tenemos buenos futbolistas y la plantilla asume que nos jugamos mucho. Se ganó mucho sin él, es cierto, pero Lucas nos dio un plus para creer. Tenemos confianza plena", refrenda ante la posibilidad de que el equipo no decaiga y gane sin el coruñés. 19 El técnico ha descartado la presencia de Pepe Sánchez, ya que no se pueden permitir "arriesgar" con él. Y quiso dar su parecer sobre el momento de forma de su cuarteto de pivotes. "Rubén es tan bueno que se espera mucho de él. Es un futbolista básico para nosotros y es normal que tengan altibajos. Vistos los partidos, no es tan grande su descenso de rendimiento, no creo que esté tan mal", analiza y prosigue con otros nombres propios. "Hay otros en un gran momento como Villares e Isi. Todos los medios están en un buen momento y que uno esté por encima del otro es lo normal. Tampoco están tan distinto as antes", apunta. Quien ha perdido protagonista es Roberto Olabe tras la roja en Salamanca. "Destaco las virtudes de Roberto, también a Isi. Lo cambié (a Isi) por la tarjeta, porque estaba un momento extraordinario. Villares está ahora en otro, pero había pasado también por un bache. Mi confianza es plena en ellos. No debe haber diferencia en los cuatro en cuanto a minutos desde que llegué. Haber jugado con tres por dentro nos ha dado muchos puntos y estabilidad", concluye.