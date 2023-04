Rubén Díez, centrocampista del Deportivo, abogó por jugar con la “presión del Córdoba” el domingo en el Nuevo Arcángel en una cita en la que los andaluces se juegan sus opciones de play off y los coruñeses, las de mantener el pulso por el ascenso directo.

“Intentaremos jugar con la necesidad que tienen, con la presión que van a tener. La idea es siempre la misma, llevar el peso del partido”, indicó.

El centrocampista reflexionó sobre el bajón de los cordobeses, que en el primer tramo de la temporada llevaban un ritmo espectacular.

“La racha del Córdoba en la primera vuelta era inaguantable. Hay una época del año en que los resultados no llegan, pero nadie se podía imaginar que no fuesen a levantar la cabeza y aun así el equipo está con opciones de llegar al play off. No eran ni los mejores ni ahora los peores, el equipo es el mismo y es un partido complicado, juegan en su campo, sus opciones pasan por nuestro partido y el que tienen entre semana con el Racing, y va a ser un partido muy difícil”, advirtió.

“Creo que vamos a estar metidos los cuatro equipos hasta el final y ojalá lleguemos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos”, avisó.

El centrocampista indicó que estos partidos ante los equipos de arriba, como el que jugarán la próxima semana ante el Alcorcón, tienen “el doble de trascendencia”.