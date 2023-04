Si hay algo inmutable en el Dépor es que Mackay estará bajo palos, Pablo Martínez en el centro de la zaga y que el trío formado por Quiles, Lucas y Soriano liderará la vanguardia. Solo las lesiones o las sanciones alteran estas seguridades de Cano. Pero hay otras zonas del campo donde la rotación es continua dentro de un grupo de confianza que ha conformado el nazarí.

Una de las posiciones donde hay más movilidad es el mediocentro. Casi siempre con un trivote como base y con el doble pivote como alternativa, Olabe, Villares, Isi Gómez y Rubén Díez se han ido repartiendo el protagonismo. Desde la destitución de Borja Jiménez han jugado 1.670, 1.588, 1.071 y 1.979 minutos, respectivamente. Hay diferencias con las salvedades que suponen las lesiones, que han perseguido en mayor medida al vilalbés y al madrileño. Óscar Cano asegurar tener “plena confianza en ellos”, mientras reparte los minutos de manera equitativa.

Esa equidad de la que hace gala no impide que los jugadores tengan altibajos o lesiones o que ciertos planes acaben condicionando su apuesta. “Rubén es tan bueno que se espera mucho de él. Es básico para nosotros y es normal que tengan altibajos. Vistos los partidos, no es tan grande su descenso de rendimiento, no creo que esté tan mal como se dice o como queremos ver”, analiza y prosigue. “Hay otros en un gran momento como Villares o Isi. Todos están en un buen nivel y que uno esté por encima del otro es lo normal. Tampoco es tan distinto a antes”, apunta y prosigue. “Destaco las virtudes de Roberto, también las de Isi. Lo cambié (a Isi) ante el Ceuta por la tarjeta, no porque quisiese, estaba un momento extraordinario. Villares está en otro, pero había pasado también por un bache. Haber jugado con tres pivotes por dentro (durante la liga) nos ha dado muchos puntos y estabilidad”, concluye.

En el Arcángel al Dépor le tocará pasar de la fiesta de Riazor al diván de los partidos fuera: “Hay que insistir. Se nos puede acusar de un rendimiento excesivamente distinto, no hemos sido inmovilistas, lo intentamos todo. Tenemos la esperanza de encontrar ese momento y ese partido que gire el viento. Nos vamos a partir la cara. No encajamos los golpes de la misma manera fuera y aquí (en Riazor) tenemos más tranquilidad. Tenemos condicionantes en contra cuando vamos de visitantes, pero yo nunca les he dicho nada en contra de la ambición. Mi discurso es el mismo”.