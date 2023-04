Pepe Sánchez y Lucas, principio y fin del Deportivo

Un agujero negro y en Córdoba con peor perspectiva. Sin Lucas Pérez el Dépor pierde en muchas facetas del juego, algunas no son de las más visibles. En un equipo construido para el fútbol combinativo y para ser dominador y jugar al pie, el balón parado es uno de los lunares de esta temporada y los réditos ofensivos que ha podido sacar el equipo coruñés en esta faceta están muy por debajo de lo requiere un candidato al ascenso directo. El conjunto blanquiazul ha marcado en este ejercicio cuatro goles que se pueden considerar derivados de acciones a balón parado. Uno fue en una jugada con varios rebotes que remacha Alberto Quiles en San Fernando, dos llegaron en lanzamientos de falta de Lucas en Alcorcón y ante el Fuenlabrada, y el último en un cabezazo de Pepe Sánchez al Castilla. El defensa no estará en el Nuevo Arcángel, tampoco el delantero coruñés, quien suele ejercer, además, de lanzador en todas las jugadas de este tipo desde su llegada en el mes de enero.

Cuando Pepe Sánchez mandó un cabezazo al palo ante el Celta B, Riazor y el deportivismo se frotaban las manos. En ese lance del juego no había logrado marcar, pero venía de hacerle un gol al Castilla y, por fin, cada envío de Lucas al área desde la esquina o en una falta lateral con el jienense como receptor suponía un verdadero peligro. El Dépor había conseguido tener, aunque fuese a mitad de la segunda vuelta, una verdadera arma de destrucción masiva en este tipo de acciones. Hasta entonces se había mostrado como un equipo casi inocuo en el laboratorio con un Pablo Martínez que lo intenta y lo roza en múltiples acciones, pero que no ha logrado aún celebrar un tanto como blanquiazul. Ese panorama alentador con un buen lanzador y un meritorio rematador, llegados ambos en el mercado de invierno, se quebró justo en los minutos finales de ese partido ante el Celta B. Pepe Sánchez salió lesionado del césped y no ha vuelto y Lucas se quedó sin su mejor opción para brindar asistencia. En Córdoba ni siquiera estará. Desarmado.

Esa incapacidad para que el balón parado produzca de manera regular a la producción de goles del Deportivo viene también de cómo está confeccionado el equipo. Ni Lucas Pérez ni Alberto Quiles destacan por su juego aéreo, a pesar de que el onubense haya marcado algunos tantos en los últimos tiempos. La plantilla y el modelo de juego le empujan, además, a controlar el centro del campo con mucho fútbol interior o a robar en zonas avanzadas para encontrar espacios, con lo que el juego de bandas y los centros al área no son uno de los métodos principales en la ofensiva. Una excepción que se ha revelado en los últimos tiempos a esta regla es la tendencia de Lucas, apoyado en el trabajo sucio de Svensson por el medio, a dejarse caer por el sector izquierdo para acabar encontrando en el centro del área la llegada de su socio de ataque. Así llegaron dos tantos ante el Fuenlabrada que le acabaron dando la victoria al Dépor, el que suponía el empate (1-1) y el que deshacía el 2-2.

Estas acciones de laboratorio se diseñan muchas veces para que brillen los delanteros, los centrales o los mediocentros con poderío físico y capacidad de resolución. Salvo Pepe Sánchez, ningún jugador del eje de la defensa ha marcado esta temporada. Ni el francés ni Lapeña ni Jaime Sánchez. Sí lo hicieron estos dos últimos la temporada pasada. Raúl Carnero y Lebedenko, ambos laterales, son los únicos que lo han conseguido en este ejercicio, aunque en jugadas que no tienen nada que ver con este tipo de suerte. En el mediocentro es también una cuestión de perfil de futbolistas. Ni Rubén Díez ni Isi Gómez están capacitados para fajarse en el área, algo más Diego Villares u Olabe, pero tampoco cotizan al alza. Álex Bergantiños apenas juega. El Dépor debe buscar otras vías, insistir o esperar al regreso de sus dos baluartes en la estrategia.