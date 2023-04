Los planes para el Fabril: el Deportivo negocia para ampliar el contrato de Dani Barcia

Con la planificación en el primer equipo hasta cierto punto paralizada por la incerteza sobre la categoría en la que va a militar el Dépor, el ascenso del Fabril ha despejado el camino para afrontar parte de las tareas pendientes con la llegada del verano. El equipo de Óscar Gilsanz, al que también se pretende renovar, está en Segunda Federación y desde la secretaría técnica ya se empieza a dar los primeros pasos para dibujar el proyecto del regreso a categorías nacionales. Con gran parte de la columna vertebral con contrato en vigor, la secretaría técnica se centra en pocos, pero selectivos frentes y en varios nombres propios: Dani Barcia, Brais Val, Hugo Ríos y Iano Simao.

Una de las prioridades es llegar a un acuerdo para renovar a Dani Barcia. El central de O Temple acaba contrato en junio y el club tiene la potestad para ampliarle una temporada más (hasta el 1 de mayo, todas las partes lo dan por hecho), con lo que está atado hasta el 30 de junio de 2024. Aun así, desde la plaza de Pontevedra la idea es sentarse con él para ofrecer un contrato más amplio al que se considera el central del futuro de Riazor, a uno de los defensas más prometedores que ha salido de Abegondo. La negociación ya está en marcha desde hace semanas y no será sencilla, ya que el malentendido del verano y las pocas oportunidades esta temporada en el primer equipo no facilitan el trato. Barcia tuvo ofertas el pasado verano para salir cedido a Primera RFEF y apostó por quedarse y fue clave en el ascenso.

Brais Val, Hugo Ríos y Iano son los tres titulares que acaban contrato en junio. Las negociaciones arrancaron y van por buen camino en el caso del portero y del mediocentro. Se sienten valorados por el club, quieren quedarse y desde que el equipo subió se han acelerado. Las dos próximas semanas serán claves para atarlos de cara al proyecto de Segunda Federación.

El lateral es otro de los futbolistas que podría continuar en el proyecto, a pesar de no ser ya sub 23. Desde el club se ve con buenos ojos una posible continuidad en una categoría que requerirá dotar de veteranía a la plantilla. Se abre un periodo de reflexión en el que el propio Iano debe decidir si acepta seguir en un filial. La negociación aún no se ha puesto en marcha.