No lo perdió en Córdoba, el ascenso directo se le fue yendo poco a poco al Dépor cada vez que cogía un autobús. Como esos goteos desagradables que nunca paran. Si le hubiera puesto la misma cara y entereza de esta vez a muchos partidos a domicilio de esta temporada, es muy probable que el equipo coruñés siguiese en pelea. Pero ahora la sigue con prismáticos y solo le queda agarrarse al hilo del play off, otro desgaste enorme para una grada exhausta de empujar, de echar tripas. Jugó tanto, tanto con fuego esta campaña que acabó quemándose en diferido y justo en uno de los días que menos cerillas encendió. El gol de Quiles acabó siendo igualado porque al Dépor le faltó entereza tras el tanto para llevar el duelo a su terreno. Era entendible, pero ha ocurrido tantas veces... Tampoco le ayudó el árbitro, quien pitaba como quien juega a la ruleta rusa. Así se olvidaba de una mano en el área del Dépor como miraba para otro lado en una agresión a Quiles. Todo con el silbato en el bolsillo, como siempre. No tenía malicia, era malo. El ascenso directo se queda ahora a cuatro puntos con doce en disputa y con tres equipos por encima. Los milagros existen, pero escasean.

A Cano siempre le ha acusado de inmovilista, de no atreverse, de estar a la espera, de nunca ir a por los partidos. La soga apretaba con las victorias de los rivales y no le quedó más remedio que descubrirse, que ir a careta quitada. La baja de Lucas no podía ser más inoportuna, pero de paso abría la baraja. Era un once, casi más que ningún otro en toda la temporada, que le dejaba espacio al entrenador para que se notase su mano. A Raúl se le esperaba, no así a Kuki y a Arturo. El hispanouruguayo no estaba desde octubre, el ex del Sanse nunca había salido entre los elegidos como blanquiazul. Svensson quedaba para la segunda parte.

El Dépor se descubría en la media, ponía futbolistas por delante e invitaba más que nunca a Soriano a que se fuese al centro, a que buscase diagonales y líneas de pase con más jugadores que de costumbre por delante. El equipo coruñés salió con personalidad. Raúl corría la banda, el grupo quería la pelota, ya empezaba a tantear las defensas locales. Los primeros doce minutos fueron suyos, mientras el Córdoba intentaba meterle intensidad y pierna dura al envite, ensuciarlo. Casi marca Arturo de cabeza en ese tramo de encuentro, aunque pronto la balanza se equilibraría.

Los andaluces lograron imponer su estilo y su guion o, por lo menos, que se jugase una buena porción de minutos bajo sus códigos. El Dépor no le perdía la cara al duelo, mientras llegaba por banda o jugaban por dentro Soriano, Kuki o Quiles. Pero ya no era lo mismo. El Córdoba presionaba arriba y era tremendamente directo, a veces hasta con patadas a seguir. Empezó a llegar al área por la derecha, a centrar, a encontrar espacios intermedios, a recoger rechaces e imponerse en las disputas. El panorama cambiaba y no para bien.

Y, cuando todo se empezaba a ensombrecer, Mario Soriano trajo la luz. En el medio de rebotes, cazó una pelota en tres cuartos, vio a Quiles en pleno desmarque entre centrales y le mandó ahí la pelota, por elevación y con una presión quirúrgica, al corazón de la zona defensiva local. El cabezazo acabó con suavidad en la red. 0-1, minuto 26. Alegría y aire más que puro para el Dépor, que daba un golpe encima de la mesa cuando más lo necesitaba. En el partido, en la liga.

El golpe aturdió al Córdoba, no en exceso. El equipo coruñés no fue capaz de quedarse con la pelota, aunque tampoco dejaba de mostrarse amenazante. Le tocó achicar y sudar en ese tramo, supo hacerlo. Eso sí, le favoreció que el colegiado no vio una claro mano de Jaime en el área que debía haber supuso un pena máxima en contra. Todo sonreía. Buena falta hacía.

El arranque del segundo acto no supuso apenas variación y eso no era positivo para el Dépor. El Córdoba atacaba y atacaba, apretaba, disputaba todo hasta el límite y el equipo coruñés tan solo se defendía y como podía. Su rival no le daba mucha más opción, es cierto, pero así se le iba a hacer tremendamente largo el duelo. Era una eterna agonía, a pesar de que tampoco había ocasiones muy limpias ni claras por parte de los andaluces. Todo era robo, empuje y llegada.

Y de tanto insistir llegó el empate y en una jugada de nuevo un tanto embarullada, pero que vale igual. La falta frontal lanzada generó dudas en Mackay que se quedó a media salida y la pelota entró llorando entre rechaces. Era visto, nada salía bien. 1-1, minuto 59.

Como era de prever, el Córdoba se envalentonó tras el gol. Ese tanto le dio brújula a un equipo un tanto desnortado. El equipo coruñés, con el poco aire que le quedaba, también lo buscaba, pero sus mayores esfuerzos se centraban en defenderse. La salida de Olabe restó un lanzador en las contras al sentarse Isi y se produjeron más sustituciones. Al menos, el Dépor contaba con las cabalgadas de Antoñito y la dupla Mario-Quiles, lo único que podría hacer soñar con un 1-2.

Minutos después, entre Ekaitz Jiménez y al colegiado se encargaron de cercenar las pocas opciones que le quedaban al grupo blanquiazul. Patada en la cara del onubense que le sacó del partido y que se quedó en amarilla. Otro error del árbitro. Hubo para los dos. A la hora de perjudicar era igualitario. El Dépor quiso intentarlo, ya no le quedaban aire, ideas ni referentes. Solo a duras penas Soriano y Antoñito, mientras Svensson se peleaba ofuscado con el mundo y Rubén Díez perdía balones y replegaba tarde, a pesar de que acaba de salir. Una pena esta dimisión del Dépor al ascenso directo, que se llevaba mascullando meses. Se esfuma, pero no lo perdió anoche, eso lo sabe todo el mundo y ahí va la penitencia.