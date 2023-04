El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, se resistió al finalizar el partido contra el Córdoba a renunciar al ascenso directo a pesar del empate de su equipo y de que la distancia con la cabeza se ha marchado hasta los cuatro puntos.

“Si hubiéramos ganado, estaríamos en una mejor posición, pero aún quedan muchos partidos por delante y todos los equipos se están jugando mucho. Incluso el último de la tabla todavía tiene opciones de salvación. Nuestra ilusión es ganar el partido contra el Alcorcón y luego ver qué pasa. No dependemos solo de nosotros mismos, pero también hemos estado lejos de la cabeza y aún así hemos demostrado que podemos competir al más alto nivel. No cesamos en la ambición de ser campeones, pero si no lo somos, hay otra oportunidad y el equipo está preparado. Hemos ido a dos campos difíciles como Ferrol y Córdoba y a mí no me ha parecido el equipo inferior. Nuestra ambición e ilusión siguen intactas”, manifestó Cano después del partido.

El entrenador deportivista calificó como “justo” el empate final después de que los dos equipos se repartieran cada una de las dos mitades. “En la segunda parte, cambiaron la tónica y tratamos de ajustarnos. Creo que el empate es justo. Es un equipo construido para ascender. La realidad es que han ganado tanto el Castilla, Ferrol y Alcorcón, así que vamos a tener que hacer lo posible para ser campeones y ver lo que hacen los demás. Pero estamos preparados para afrontarlo todo. No se le puede poner un pero a los chicos. Vamos a seguir remando para llevar al Dépor al fútbol profesional”, manifestó Cano.

“Ellos apretaron y tienen grandes jugadores. Enfrente teníamos a un rival histórico y una plantilla llena de recursos. Precisamente esa incertidumbre se reflejaba en el partido, ya que a medida que poníamos centrocampistas, parecía que el partido se volvía más ida y vuelta. Creo que al final pudimos encontrar el premio del gol gracias a una de Antoñito que cede atrás y no conecta, y otra de Raúl, que centra un lateral y remata otro. Ellos también tuvieron sus oportunidades y apretaron, por lo que el empate es lo más justo”, resumió el entrenador blanquiazul.

Óscar Cano también se detuvo en la jugada polémica del partido, en la que Quiles recibió un golpe en la cara por el que tuvo que ser sustituido. “Tienes un resultado favorable en un momento dado y es normal quedar noqueado en esas circunstancias. Tendría que revisar la acción de Alberto de nuevo, pero parece que no fue intencionada. Sin embargo, fue una falta peligrosa que podría haber tenido consecuencias graves. Su ojo está cerrado e inflamado, con un hematoma, y aún no se sabe el alcance de la lesión. Si el árbitro hubiera expulsado al jugador, la jugada podría haber cambiado el curso del partido. Los árbitros también son humanos y pueden equivocarse, hay que aceptarlo”, manifestó.

El técnico blanquiazul también negó que pagaran el esfuerzo al final del partido. Cano indicó que fue algo normal. “El perfil de jugadores que teníamos en el campo no es muy físico. Tenemos un equipo construido de una manera diferente, con jugadores que dominan el balón y tratan de someter al rival. La exigencia del partido, el calor y la presión del equipo rival nos pasó factura”, destacó Cano al finalizar el encuentro.