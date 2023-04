Dardos a la cara en el Córdoba-Dépor

No existían referencias en la historia y mucho menos en la era moderna de ningún tipo de rivalidad entre Dépor y Córdoba, pero este verano se desató de la nada un huracán que prendió en el Arcángel con destino a Riazor. El equipo andaluz acababa de subir a Primera Federación y exhibía músculo en el mercado hasta el conjunto coruñés vivió la desgracia del Albacete, bajó a la arena y se lo puso más complicado en la subasta. Dos futbolistas fueron el objeto de la discordia, Gorka Santamaría e Isi Gómez. Ya habían embarcado a Andalucía y se desviaron a Galicia. El último incluso había firmado y ambos clubes llegaron a un acuerdo. El Córdoba cedió, pero se sintió ultrajado.

“Seguramente la familia que es dueña del Córdoba, económicamente, esté mucho mejor que la que es dueña del Dépor, eso no significa que tengas que ir derrochando dinero porque sí”. Javier González Calvo, consejero delegado, soltó el primer dardo, ya en julio en plena vorágine, mientras acusaba a la secretaría técnica coruñesa de copiarle la agenda de los fichajes. Las hostilidades habían comenzado.

No llegó la respuesta desde la plaza de Pontevedra hasta el cierre de mercado y fue el secretario técnico, Carlos Rosende, el encargado de dar réplica, aunque el tono no tenía nada que ver. Mensaje institucional, hasta elogios a la grada. El mechero y la gasolina se habían quedado en Andalucía: “El Dépor no tiene que entrar en conflicto con ninguna entidad. El Córdoba me parece un club extraordinario, con una afición extraordinaria”.

Ni siquiera estaba frío el plato, tan solo templado, pero el Córdoba ya tenía ganas de venganza, apoyado en su condición de líder al inicio de la liga. Esta vez era Juanito, internacional y ahora director deportivo. En el medio de elogios a los coruñeses que siempre llevaban aparejado un pero, dijo en septiembre que el Dépor tenía jugadores con “un salario muy alto” y que, además, contaba con futbolistas “repetidos”. Ya se midieron en el césped en diciembre. Ahora quien tiene ventaja en la tabla es el Dépor y hoy se volverán a ver las caras.