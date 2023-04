El Deportivo, en zona caliente

Se disparan los grados centígrados, los decibelios y la presión de los rivales cuando la liga de Primera RFEF empieza a bajar la persiana. El Deportivo llega al límite a Córdoba (20.00 horas) y nada de lo que se encontrará dentro y fuera del terreno de juego le va a generar la más mínima comodidad. Sin Lucas Pérez, pisará esta noche el césped del Arcángel con el Alcorcón a cinco puntos y el Racing por delante en la tabla, con una grada y un equipo con supuestas cuentas pendientes que ajustar y sin que el termómetro baje de los treinta grados en plena ola de calor en Andalucía.

El equipo coruñés se moverá sobre el alambre, de donde casi no ha salido en toda la temporada, y deberá afrontar una prueba de madurez sin su faro ofensivo y casi razón de ser de su proyecto. Es innegable el impacto de la ausencia de Lucas, aunque todos los implicados han querido convencerse de que había vida antes que él, de que había equipo antes de su desembarco en Riazor. Óscar Cano tiene perfectamente diseñado en su cabeza el plan para suplirlo y pasa, sin duda, por darle de nuevo la alternativa a Max Svensson. El hispanosueco saldrá, como siempre, con las pinturas de guerra y dispuesto de asumir la primera línea del frente y la única duda es si el técnico nazarí le hará acompañar por Arturo o reforzará la media con un trivote que le ha dado seguridades toda la temporada al equipo coruñés. Lo consultará con la almohada, al igual que la decisión de mantener a Lebedenko o apostar de nuevo por Raúl Carnero.

Quien le da también vueltas a su plan de partido es Manuel Mosquera, exdeportivista y verdugo en alguna ocasión, como en aquel partido con el Extremadura en Riazor. Pocos conocen y han visto tantas veces en directo al Dépor esta temporada hasta que el Córdoba le rescató del paro. El técnico coruñés sabe del potencial del juego interior coruñés, incluso avisa de la malicia que puede tener el grupo de Cano en algunas transiciones. Debe perfilar las piezas que empleará, pero más allá del fútbol, cree que la clave está en generar una incomodidad extrema en el juego visitante: no darle ritmo, presionar alto y disputarle cada pelota, aunque haya pocas opciones de éxito.

Presión y más presión. Esa es la receta para frenar al Dépor de un equipo que se ha hecho más vertical desde su llegada y que le ha dado peso a futbolistas de infausto recuerdo, como Kike Márquez o Alberto Jiménez. El estrés competitivo no solo se encuentra en el bando coruñés, ya que el Córdoba lleva tiempo en caída libre, su grada está enfadada, aún no ganó con su nuevo técnico y empieza a escapársele el play off cuando llegó a verse campeón y en Segunda. La arena del Arcángel lo decidirá todo.