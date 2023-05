Si ya estaba complicado conseguir el primer puesto al final de la temporada, la baja de Quiles todavía lo hace más difícil. Es un jugador determinante, que aún por encima estaba en un momento muy dulce y que además es fundamental e imprescindible por sus condiciones y su influencia en el juego del Deportivo.

Siempre que Quiles cogía el balón pasaba algo. Sus intervenciones casi siempre eran determinantes por su calidad y a eso había sumado una pegada tremenda en los partidos más recientes. Los jugadores llamados a sustituirlo, como pueden ser Saverio o Kuki Zalazar, no tienen esa determinación que demuestra él en cada partido. Ojalá salga bien y cualquiera de los dos nos haga callarnos la boca con sus actuaciones a partir de ahora, pero realmente es muy difícil sustituir a un jugador como Quiles. Estaba marcando goles, siendo determinante y por desgracia llegó esa jugada en Córdoba, que desde el primer momento no tenía buena pinta.

En cualquier caso, me parece que plantilla hay más que suficiente para afrontar los partidos que faltan. ¿Que es un jugador muy difícil de sustituir dentro del Deportivo? Sí, pero equipo hay de sobra. Puede que no haya un jugador de las mismas características que Quiles, pero seguro que se hará todo lo posible para no echarlo en falta.

A Quiles, no obstante, siempre lo vas a echar un poco en falta por cómo es él, por su personalidad, y por cómo juega. Sabes que futbolistas así, determinantes y capaces de jugar de fuera hacia adentro como hace él, capaces además de combinar y de asociarse con facilidad con sus compañeros, no abundan. Además hacía una dupla extraordinaria con Lucas últimamente de la que se estaba hablando mucho. Será difícil sustituirlo, pero dentro de la mala suerte que ha tenido creo que hay plantilla suficiente para ganar al Alcorcón este sábado.

Quizá el momento más crítico sea en el play off si como parece al final el Deportivo tiene que buscar el ascenso por ese camino porque no consigue subir directo. Si no está disponible para entonces, ahí sí que lo podríamos echar muchísimo de menos.