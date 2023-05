Inés Altamira: “A veces pierdes y lo ves negro, pero ganar nos dio aire”

Inés Altamira (Ibiza, 1994), referente de la defensa del Deportivo Abanca, cerró la goleada ante el Rayo Vallecano con su gol. El triunfo resucitó a un equipo tocado tras perder en Abegondo ante el Oviedo Moderno (1-2), pero que aún sueña con el ascenso directo.

¿Les limpió la cabeza el partido ante el Rayo Vallecano?

Sabíamos que era importante porque veníamos de esa derrota ante el Oviedo y esas todas malas sensaciones. Había que ganar para asegurar el play off y seguir con opciones de ascenso directo.

Pero fue más que tres puntos...

A veces en el fútbol pierdes y lo ves negro, que no puedes lograr eso por lo que luchas, pero fue una victoria que nos dio aire y hace que veamos la luz. El fin de semana no nos los van a poner fácil y el ejemplo es el último partido en casa.

¿Cómo se rehicieron tras la derrota frente al Oviedo?

Pierdes un partido en esas circunstancias y te vas con la idea de haber desaprovechado la oportunidad de estar ahí. Lo primero fue digerirlo, porque no se puede negar que, en un primer momento, fue un palo. Empezamos la semana poco a poco y al principio todo cuesta mucho más, pero pasan los días y te vuelves a sentir bien. Sabíamos que si volvíamos a ganar, tendríamos una nueva oportunidad.

¿Cree que si ganan los dos partidos que quedan, suben directas?

No lo sé, pero está claro que vamos a estar más cerca de poder hacerlo. Hay que conseguir tener buenas sensaciones, porque eso es lo que nos va a acercar.

Del bloqueo ante el Oviedo a la soltura frente al Rayo. ¿Qué cambió de una semana a otra?

No sabría describir lo que pasó ante el Oviedo, pero sí que es verdad que ante el Rayo empieza el partido y ya tienes otras sensaciones. Marcar en el minuto uno te da tranquilidad, y, sobre todo, no empezar con el marcador en contra. Es que llevábamos varios partidos, en los últimos tres, que empezábamos con un 0-2 abajo, y así es muy complicado. Se nos dio de cara desde el primer minuto y así todo es fácil.

Siempre fueron muy fuertes en Abegondo y ahora les cuesta más en casa. ¿Por qué?

Son etapas, en esta competición es difícil estar todo el rato mostrando buena cara. Y no solo se ve en nosotras, sino en todas. Estábamos desde el primero al séptimo clasificado en tres puntos. Es difícil mantener ese nivel. La regularidad es lo que nos permitirá estar arriba.

¿Esperaba encontrarse una liga tan loca e igualada?

No, la verdad es que no y sorprende. La jornada pasada estábamos siete u ocho equipos en uno o dos puntos. Un resultado determina si asciendes directo o te caes del play off. Es importante sacarlos para asegurar el primer objetivo, que es el play off.

¿Es el Eibar el gran favorito?

Es el que más estuvo arriba, pero vemos como últimamente se está dejando bastantes puntos. Puede pasar cualquier cosa.

¿Cómo se ve usted en el club?

Desde el primer día que llegué tuve mucha suerte. Es lo más parecido que me he encontrado a lo que quería como futbolista. Estoy cómoda, aunque, claro, mi objetivo es que el Dépor esté en Primera.

¿Qué buscaba?

Un sitio para seguir creciendo. Llevo muchos años jugando al fútbol, pero puedo seguir mejorando y necesitaba sentirme en un ambiente estable para conseguirlo.

Y lo que rodea al club...

Sí, las condiciones, la estructura, eso genera mucha tranquilidad y estabilidad en el futbolista y hace se sienta a gusto. Muchas veces se valoran otras cosas, pero para mí es importantísimo.

¿Seguirá aquí?

El año pasado renové por dos, me queda uno. Era cerrado independientemente de la categoría en la que estuviese el equipo.