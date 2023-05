Óscar Cano se prepara para el primer partido de liga sin Quiles cuando el ascenso directo pende de un hilo. Más allá de todo lo que ha fallado el equipo a domicilio, donde ha estado "muy mal", el técnico granadino cree que al Dépor le ha faltado esa pizca de suerte que cambiaría el panorama en esta recta final: "No estoy contento con el bagaje de puntos, porque me gustaría tener muchos más. ¿Es posible tenerlos? No. ¿Alguno más? Sí. Como visitantes nos hemos quedado cortos y como local... El azar nos ha perjudicado y no es una excusa. Podíamos tener tres, cuatro o cinco puntos más que nos harían estar ahí. Hemos estado muy mal fuera de casa y cuando no estuvimos tan mal, la suerte no nos ha sonreído. No nos favoreció, ¿por qué ahora no?", razona el entrenador antes del duelo del Alcorcón que definirá el futuro inmediato de los blanquiazules: "Somos conscientes de que hay tres equipos por delante, pero creemos que haciendo pleno pueden dejarse puntos, como todo el año. Debemos dejar de mirar a lo externo y concentrarnos en ganar al Alcorcón. Es el único objetivo".

El Dépor ha perdido a una de sus referencias y Cano ya trabaja para que su baja sea menos. "Lo que nos fastidia es que una persona como él se quede sin practicar lo que más le gusta", avanza antes de lamentarse con la boca pequeña y ponerse a trabajar. "Es una baja sensible porque es el máximo goleador. Cualquier entrenador estaría fastidiado. Pero también hay que ser consecuentes porque tenemos muchos y buenos jugadores. No solo es él, es lo que provocaba él en el campo. Hay otros jugadores y formas y pensamos que son tan peligrosas como las de Quiles. Tenemos varias alternativas y es lo que trabajamos durante la semana", cuenta antes de dar su opinión sobre la jugada de la no roja cuando han pasado unos días y ha podido verla detenidamente. "Me dicen que Ekaitz es una gran persona y no tiene intención, pero aunque no la haya, es una roja clarísima. Es un error por parte del árbitro. Llega al lugar con la tarjeta mostrada, viene con ella en el camino. Debía haber esperado y apoyarse en el linier y sancionar como debía. Era una roja de libro. Nos sentimos perjudicados, pero no hay que darle más vueltas. Ayer tuvo una buena intervención Quiles y que acorten los plazos de vuelta", justifica mirando al frente.

Sin él surge la posibilidad de que gane espacio Kuki Zalazar, al que colma de elogios, a pesar de que no es uno de los favoritos de la grada. "Es muy bueno. Muchas de las cosas buenas que pasaron en Córdoba fueron por él. Nos dio tranquilidad con balón para alargar las posesiones en campo contrario y con la pierna menos habitual casi marca. Es un chico con el que he sido especialmente injusto. No era fácil encontrarle encaje a él (cuando llegó). Puede jugar o no (ahora), pero es un jugador que nos va a dar mucho de aquí a final de temporada", asegura quien no muestra sus cartas ante la necesidad de suplir a Quiles: "Puede haber un cambio de dibujo o de nombres".

En este nuevo puzle y sin Quiles emerge la figura de Lucas Pérez, aunque Cano considera que "no tiene que dar ningún paso adelante porque sus números son incontestables". Solo le pide "que sea él y que siga aportando lo que aporta", exigencias para un futbolista que vuelve de sanción y recuperado de unas molestias: "Está bien y a él le encanta entrenarse y el fútbol. Está feliz cuando hace cosas con los demás. Prefiere recuperarse jugando. Tiene ganas de ayudar y conseguir los objetivos. Está en perfectas condiciones".

El Dépor necesita ganar al Alcorcón reestableciendo las conexiones de ataque y con las mismas facilidades para sentirse a gusto en el circuito defensivo: "El eje ha funcionado perfectamente. Defender de manera colectiva facilita que el rival llegue con menos ventaja a tu área. Cuando llegan, tengo la sensación de que defendemos bien. Hay una figura que emerge, además, que es la de Mackay. Tenemos un portero que no es de esta categoría. Nos da puntos. Jaime está en un momento excepcional, Pablo muy bien", apunta quien confirma que la lesión de Pepe Sánchez "no es una recaída" y que "en dos o tres días", volverá a estar con el grupo, aunque ahora baje la intensidad.

No se siente solo

En una semana de ruido por el silencio institucional en el Dépor tras el arbitraje de Córdoba, Cano aseguró no sentirse solo. "Todos los entrenadores estamos expuestos a esto. Incluso en los peores momentos siempre he tenido un apoyo privado, no necesito que sea público. Me escriben todos los consejeros, comimos con ellos, el director general está siempre con nosotros. No sé si es bueno o malo que algunos hablen continuamente de todo. No echo de menos que haya nadie porque creo que el club, a nivel de información, lo hace correctamente con sus abonados y, rotundamente, no me siento solo. Me paso el día con la dirección deportiva, hablo con el director general. Nunca me han torcido el gesto, siempre he tenido palabras de ánimo y de insistir", cuenta.