Óscar Cano cree que el Deportivo hizo más méritos que el Alcorcón para haber decantado a su favor el encuentro de Riazor. “Se nos queda un poco cara de tontos con el 0-0 porque, aunque haya sido muy igualado, en la segunda parte hemos sido acreedores de ganar. Hemos tenido las ocasiones para poder ganar y no se ha dado”, afirmó el técnico blanquiazul, que recordó las oportunidades de Max Svensson y Lucas Pérez en el tramo final. “En la segunda parte hemos sido muy superiores, hemos jugado casi todo el partido en su campo”, opinó tras reconocer una “mala puesta en escena” del Dépor en el arranque del choque. Reconoce que el ascenso directo está “prácticamente imposible”, pero no tira la toalla. “Hay todavía nueve puntos en juego y tenemos que ir a por ellos, en primer lugar porque se pueden equivocar los demás y nosotros estamos obligados a sumar para que no se nos quede cara de tontos en ese hipotético caso. Soy consciente de que se ha complicado muchísimo acabar primero, prácticamente es imposible, pero se han visto cosas muy raras en el fútbol. La historia está llena de cosas imposibles”, recalcó.

En ese sentido, insistió Cano en que el Dépor debe obtener “el máximo número de puntos que sea posible” también para conseguir la mejor posición de cara al play off. “El factor campo es importante”, señaló el andaluz, que considera una ventaja “jugar la vuelta en casa” en esos cruces por el ascenso. Relató que tras el partido ante el Alcorcón estuvo con “el presidente”, Antonio Couceiro, con “David” [Villasuso] y con “algún consejero más”. “No me han dicho nada. Me han dicho que ánimo y para arriba”, añadió el granadino, que dio plena normalidad a ese contacto con la cúpula del Deportivo. “Siempre están en el pasillo [de vestuarios]. No ha ocurrido nada extraordinario”, zanjó.

“Preparado mentalmente” para todo

En cualquier caso, como profesional de los banquillos siempre está “preparado mentalmente” ante la posibilidad de que pueda llegar alguna medida drástica en forma de despido:“No depende de nosotros ese tipo de decisiones. De mí depende dedicar todas las horas del día a que hagamos las cosas como es debido. A ningún entrenador del mundo le gusta que esto ocurra pero, como somos entrenadores, sabemos que puede ocurrir”.

El Dépor se atasca especialmente contra los rivales de la zona alta, pero Cano niega que sea por falta de nivel y hace autocrítica. “A la plantilla le llega para esto y para mucho más. Es una plantilla muy buena, lo que pasa es que los otros equipos también son muy buenos. Los entrenadores somos siempre responsables de lo que acontece. Tenemos que aceptarlo y digerirlo. No voy a poner paños calientes. La responsabilidad, como ya está dada de antemano, yo no me la voy a sacudir ni voy a culpar a nadie”.

Por su parte, el entrenador del Alcorcón, Fran Fernández, optó por no descartar todavía al Dépor en la pelea por la primera plaza. “Le sacamos cuatro puntos más el golaveraje y vamos a ver qué ocurre”, señaló el técnico visitante, muy satisfecho por la entrega de sus hombres, pero no por el empate: “Me quedo con la actitud de mi equipo, se lo ha dejado todo en el campo. A priori no estoy contento porque queríamos los tres puntos”.