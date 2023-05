Un homenaje para paliar la tristeza

En el medio de la tristeza y enterrando a un mito, el Dépor saltará hoy al césped (17.00 horas) para conservar las pocas opciones de ascenso directo que aún le quedan y el contrincante que tendrá enfrente será el líder Alcorcón. Estaba este partido marcado en rojo hace meses, pero primero el decaimiento del equipo coruñés, que es cuarto en la tabla a cuatro puntos de los amarillos, y la desgracia de Arsenio le han restado brillo. Riazor ha agotado el papel y todo estaba preparado para vivir una fiesta, pero el duelo servirá para homenajear al mito deportivista tanto en la grada como en el césped. Los gestos se reproducirán entre el deportivismo y no habrá nada mejor que brindarle una victoria que emocione a quien se ha marchado.

Regresa Lucas y se ha ido Quiles por esa lesión en la cara tras la patada de Ekaitz Jiménez que le dejará, al menos, un mes fuera de los terrenos de juego. Mientras el Dépor no obra el milagro o no llega el onubense para la fase decisiva de la que no se librará el equipo coruñés, el Dépor tiene que tirar con lo puesto, que no es poco.

Óscar Cano debe decidir cuál es la solución para suplir a Quiles y está claro que en sus preferencias hay un nombre por encima del resto. Se trata de Kuki Zalazar, al que no da la titularidad, pero colma de elogios. “Es muy bueno. Muchas de las cosas buenas que pasaron en Córdoba fueron por él. Nos dio tranquilidad con balón para alargar las posesiones en campo contrario y con la pierna menos habitual casi marca. Es un chico con el que he sido especialmente injusto. No era fácil encontrarle encaje a él (cuando llegó). Puede jugar o no (ahora), pero es un jugador que nos va a dar mucho de aquí a final de temporada”, asegura quien no muestra del todo sus cartas ante la vacante abierta: “Puede haber un cambio de dibujo o de nombres”.

El técnico también se lamentó con la boca pequeña de la mala suerte del equipo que dirige, sin obviar que el gran problema son las pobres prestaciones a domicilio. “No estoy contento con el bagaje de puntos, porque me gustaría tener muchos más. ¿Es posible tenerlos? No. ¿Alguno más? Sí. Como visitantes nos hemos quedado cortos y como local... El azar nos ha perjudicado y no es una excusa. Podíamos tener tres, cuatro o cinco puntos más que nos harían estar ahí. Hemos estado muy mal fuera de casa y cuando no estuvimos tan mal, la suerte no nos ha sonreído. No nos favoreció, ¿por qué ahora no?”, razona el entrenador antes del duelo del Alcorcón.

El equipo amarillo llega sin bajas y con el Castilla y el Racing de Ferrol pisándole los talones. Hay dos exblanquiazules en sus filas, como Pedro Mosquera y Víctor García. Ambos son importantes en los planes de Fran Fernández, técnico del gusto de la secretaría técnica del Dépor. Hoy juega el Dépor y debe ganar. Por Arsenio.