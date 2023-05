El ‘play off’ empieza en Linares para el Deportivo

El Deportivo no quiere despedirse todavía del ascenso directo, aún posible matemáticamente, pero a la vez asume que salvo milagro su temporada se estirará hasta el 25 de junio, en el mejor de los casos. Sería buena señal, porque significaría que el equipo coruñés supera la semifinal por el ascenso, cuyo encuentro de ida está fijado para el 4 de junio. Hasta entonces, casi un mes por delante que también cuenta, y mucho, de cara al play off. En primer lugar, porque no es lo mismo acabar segundo que quinto. Jugar la vuelta en Riazor puede resultar clave, así como la ventaja para el mejor clasificado en caso de que sea necesario disputar una prórroga y esta también termine con marcador de empate.

Ni fuera, ni en casa, adiós ascenso directo Interesa acabar el campeonato regular en dinámica ganadora para finalizar lo más arriba posible en la clasificación, pero también para llegar al play off habiendo superado la depresión actual. La confianza y la moral quedaron bajo mínimos tras el mazazo del empate ante el Alcorcón (0-0) y son dos ingredientes imprescindibles para tener opciones de superar las dos eliminatorias por el ascenso. Duda el equipo y, lógicamente, también la afición blanquiazul, que está teniendo que soportar demasiados años seguidos de disgustos, los tres últimos en la categoría de bronce del fútbol español. Aprovechar este mes para recuperar lesionados, sobre todo a Alberto Quiles, y mimar a Lucas Pérez para que llegue a tope a los cruces, es otro de los objetivos para las próximas semanas. Los resultados de los rivales directos que jugaban el domingo acompañaron —derrota del Castilla en casa contra el Ceuta (0-3) y empate del Racing de Ferrol en el campo de Unionistas (1-1)— pero eso no vale de nada si el Deportivo, como le pasó el sábado, no hace sus deberes. El liderato sigue a tiro de dos partidos, con solo tres jornadas por disputarse. Una diferencia a priori insalvable teniendo en cuenta, además, que son tres —Alcorcón, Racing de Ferrol y Castilla— los rivales que tienen que fallar y que el Dépor lo gane todo, un pleno bastante improbable por la irregularidad que ha caracterizado al equipo coruñés durante toda la campaña, sobre todo lejos de Riazor. En cualquier caso, vencer al Linares, y luego al Algeciras, y después al Pontevedra, sería la mejor manera de empezar a ganar el play off, aunque no garantice nada. Lo que sí es seguro es que sumando los tres puntos el domingo en el Municipal de Linarejos el Dépor se garantizará matemáticamente una plaza de play off, aunque para asegurarla le basta con no perder. El empate del Alcorcón en Riazor puso el liderato a tiro para el Racing y el Castilla, pero ninguno ganó ayer, así que los alfareros siguen en lo más alto de la tabla, manteniendo sus cuatro puntos de renta sobre el Dépor, en realidad cinco por el golaveraje particular favorable a los amarillos. Suman 67, uno más que el Racing (66), dos por encima del Castilla (65) y con esos cuatro de margen sobre el Dépor (63), que el sábado desperdició otra gran oportunidad para acercarse a la cabeza. Ha tenido varias, bastantes, pero no ha estado a la altura, sobre todo en sus desplazamientos, y tampoco ha tenido esa pizca de suerte imprescindible para cualquier equipo que quiera ser campeón. Si acabara así, cuarto en la tabla, ahora mismo su rival en el primer cruce sería el Castellón, tercero del otro grupo, y el Dépor tendría que afrontar la vuelta fuera. En una situación aún más crítica que el equipo de Óscar Cano se encuentra el Córdoba, que comenzó la temporada lanzado hacia el ascenso directo, para luego caer en picado. El relevo en el banquillo de El Arcángel, con la llegada del exdeportivista Manuel Mosquera, no está siendo efectivo. Ayer el equipo andaluz perdió en el campo del colista, el Talavera (4-2), y tiene casi imposible clasificarse para el play off, un objetivo que se le aleja a ocho puntos de distancia, a falta de solo nueve por disputarse.