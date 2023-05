Las malas noticias se le acumulan en la puerta al Deportivo. Si hace unos días era Alberto Quiles el que tenía que pasar por el quirófano por una fractura en la cara, ahora es Lucas Pérez el que tendrá que vivir el mismo trance. El coruñés cayó al suelo en la penúltima jugada del partido tras un fuerte choque con un defensor del Alcorcón y sufre "una fractura do arco cigomático malar". Será operado el lunes o el martes, según el deseo del futbolista. El club estima que lo más lógico es que sea baja este fin de semana ante el Linares y regrese frente al Algeciras en quince días en Riazor, pero el coruñés, en un mensaje en las redes sociales del club, dice que va a luchar para jugar ya este domingo: "En la última jugada del partido, en el choque con el jugador del Alcorcón, se me hizo una fractura en la cara. Me operarán no sé si mañana o pasado. No va a ser de larga duración, va a ser de corta. Yo creo que para el partido del Linares. Lo intentaré con todas mis fuerzas, porque con una máscara intentaré a ver si puedo jugar y darlo todo en los partidos que quedan que son muy importantes para nosotros, para reencontrarnos. Fue ayer un duro golpe no brindarle a Arsenio la victoria que todos queríamos. Desde aquí solo quiero decir que estoy bien, que quiero pasar ya por el quirófano y solucionar este pequeño problema que tengo, ponerme una máscara y seguir luchando porque tengo muchas ganas e ilusión de conseguir el objetivo. Y ¡Forza Dépor! Vamos arriba con todo", concluyó.

Deportivistas, esta é a mensaxe de Lucas sobre a súa situación física despois do partido de onte



Forza @LP10oficial, vémonos xa nos campos! 💙 #ONosoCompromiso@s profesionais dos Servizos Médicos do #Dépor e do Hospital @quironsalud #ACoruña serán a mellor das súas axudas pic.twitter.com/Ypov3SqrXT — RC Deportivo (@RCDeportivo) 7 de mayo de 2023