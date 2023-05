Los jugadores del Deportivo Roberto Olabe y Raúl Carnero reconocieron ayer en la rueda de prensa posterior al empate sin goles contra el Alcorcón que no cumplieron con el objetivo y que el ascenso directo se escapa; se lamentaron por no poder dedicarle la victoria a Arsenio Iglesias y no dudaron de que la afición seguirá a su lado pese a que terminó el partido pidiendo la dimisión de Óscar Cano. “Estamos a full con el míster y lo vamos a estar hasta final de temporada”, señaló Olabe.

“El inicio no fue como el que queríamos. Ellos lo hicieron bien, lanzaron mucha gente contra nuestra primera línea, apretaron, nos quitaron espacios... es mérito de ellos que no nos encontráramos a gusto y su peligro llegó por pérdidas nuestras”, analizó el centrocampista. “A partir del minuto 25 dimos un paso adelante y transmitimos la energía que queremos. La segunda parte también fue buena. El mejor del partido fue su portero con dos paradas muy buenas”, añadió. “Era un día especial y por eso nos fastidia el doble”, indicó. Raúl Carnero fue más crítico. “Estamos decepcionados por el resultado. Tristes. El análisis es que no lo conseguimos, no hay más”, dijo y sobre el ascenso directo reconoció que “se aleja mucho porque tienen que fallar muchos” y de cara al hipotético play off cree que el factor cancha se va a notar: “Todos queremos ascender. Que se note esa fuerza de Riazor. Esto va a estar a reventar”.