El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, en una comparecencia sin preguntas, dio apoyo expreso al técnico, Óscar Cano, y la plantilla y aseguró que el grupo directivo que preside defiende al club ante la RFEF tras las críticas por el silencio institucional y una supuesta indefensión tras el arbitraje de Córdoba y las últimas lesiones.

Tras desear "pronta recuperación" a Lucas y Quiles, quiso mostrar su respaldo al técnico y a los jugadores tras quedar prácticamente descartados en la lucha por el ascenso: "Damos nuestro total apoyo a la plantilla y al equipo técnico para que sigan trabajando con la ilusión y compromiso de hasta ahora con el convencimiento de que vamos a alcanzar el objetivo", aseguró, mientras hacía una reivindicación de su labor en el consejo. "El consejo de administración del Dépor ha defendido, defiende y defenderá los intereses con una vía permanente de comunicación con la RFEF, a la que se le transmitió los hechos de Córdoba y sus consecuencias. El deportivismo puede estar tranquilo porque estamos siempre ahí", refrendó.

El máximo mandatario blanquiazul aprovechó para desear suerte al Dépor Abanca que se juega el ascenso directo el domingo en Logroño y para corroborar que siguen estancadas las negociaciones para un nuevo convenio con el Concello por el uso de Riazor que finaliza en 2025: "No ha habido avances. Hubo una primera reunión y desde entonces, hace un mes y medio, no ha habido más y no se ha firmado el acta de esa primera", relató.