Un año más la Federación tiene que sacar a concurso la venta centralizada de los derechos de trelevisión de Primera RFEF una vez que InSports no está dispuesta a seguir en las actuales circunstancias. El pliego de condiciones recoge la venta para las tres próximas temporadas (23/24, 24/25 y 25/26), con lo que la intención del organismo de Las Rozas es respetar el formato actual hasta 2026, aunque cada verano se somete a revisión por la imposibilidad de asentar a un operador. Eso sí, si hace unos meses pidió quince millones por la retransmisión en España de los partidos de la liga regular y el play off de ascenso, ahora solo exige siete. Ya el pasado verano lo adjudicó por poco más de ocho, pero siempre solicitaba unos máximos que iba rebajando y le obligaban a abrir segundos concursos. En un principio, se mantiene el formato actual, pero como en otras ocasiones la RFEF se guarda bajo la manga el as de hacer subgrupos de 10 y una segunda fase en cada uno de los dos grupos que conforman la competición.