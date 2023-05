Cano sigue atento a la evolución de Antoñito, quien la pasada jornada tuvo que pedir el cambio ante el Alcorcón por a unas molestias en un aductor. No está descartado. Dependerá de su evolución en las tres sesiones que faltan hasta la visita del domingo a Linares (12.00 horas), la de hoy en Riazor, y las de mañana y pasado en Abegondo. Trilli, fuera de la lista ante el Alcorcón por un proceso febril, aún no está recuperado. Villares se perfila como el elegido para ser titular en Linarejos si el andaluz no puede jugar, aunque Pepe Sánchez, que sale de lesión, también es otra opción.