Diego Villares enfoca al partido del domingo en Linares (12.00 horas) con la esperanza de ganar para seguir peleando la primera plaza, la del ascenso directo, que “se complicó un poco más de lo esperado” al no vencer al Alcorcón el pasado fin de semana. “Hasta que sea imposible, tenemos que luchar hasta el final. Teniendo tres rivales por delante es muy difícil pero, si no, iremos a ese play off con todas las ganas e ilusión. Subir en play off es una forma igual de válida que si asciendes como primero”, argumentó esta mañana en Riazor.

El domingo en Linarejos espera "un partido muy competido", ante un rival que "está en buena dinámica". "En un campo como este va a ser un partido difícil contra uno de esos equipos que se están jugando el play off. No lo van a poner nada fácil", auguró el futbolista vilalbés. Villares está preparado para volver a jugar en el lateral derecho si Antoñito no se recupera a tiempo para poder competir el domingo, aunque recuerda que hay otras opciones: "También están Trilli o Pepe". "Al que le toque jugar, a hacerlo lo mejor posible para ayudar", añadió antes del entrenamiento matinal de hoy en el estadio de Riazor.