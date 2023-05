Yohana: “Vamos a enfocar solo a nuestro partido y que pase lo que tenga que pasar”

El Dépor Abanca cierra el domingo la liga regular de Primera Federación Femenina con opciones de alcanzar el ascenso directo y así no tener que jugar el play off. Llega empatado a puntos con Eibar y Osasuna a una última jornada de infarto, con varias posibles combinaciones de resultados favorables al Dépor. Podría subir directo empatando o incluso perdiendo, pero las blanquiazules saben que sus opciones pasan, fundamentalmente, por ganar el domingo (12.00 horas) en el campo del DUX Logroño y esperar a que acompañen otros resultados, ya que el triple empate favorece al Eibar. “Vamos a enfocar a nuestro partido y que pase lo que tenga que pasar”, afirma la portera toledana Yohana Gómez.

Tiene 29 años y ya ha vivido muchas experiencias en el fútbol, ¿es el final de liga más extraño y más incierto de su carrera?

Sí. Te pones a pensarlo y sí, es el final más raro. Nosotras solo estamos pensando en ganar. Nuestro objetivo es ganar y ya está.

El ascenso directo dependerá de su partido en Logroño, pero también de lo que pase en otros campos. ¿Es difícil centrarse solo en uno mismo?

Evidentemente, no es fácil pensar solo en nuestro partido, pero sabemos que lo único que nos vale a nosotras es ganar y esperar. Pasará lo que tenga que pasar. No vamos a mirar más allá porque, si no, nos va a condicionar y eso será negativo, seguro. Solo pensamos en ganar.

¿De verdad que no mirarán de reojo otros marcadores?

No. Solo nos va a interesar nuestro partido y, en el momento que termine, ya nos comunicarán lo que tenga que ser. Entonces, solo queremos estar centradas en nuestro partido y ya está.

¿Es una ventaja que el DUX Logroño ya no se juegue nada?

En esta liga se ha visto que no te puedes fiar de nadie. Todos los equipos compiten todos los partidos. Nosotras tenemos que ir a ganar, independientemente de lo que ellas piensen o de cómo ellas puedan enfocarlo, aun no jugándose nada.

¿Hay un cosquilleo especial esta semana, más nervios de lo habitual?

Sí. Evidentemente, sí hay algo especial, hay algo de nerviosismo, pero creo que ese nerviosismo es bueno. Sabemos que tenemos que ganar y haremos todo para que así sea. Sí notas esa cosita especial en el estómago que te dice: ‘y si sí’, o ‘que sí’.

El Dépor Abanca ha estado en puesto de ascenso directo bastantes jornadas, ¿tener que jugar el play off sería una decepción?

No creo que sea una decepción, porque al final nuestro objetivo era llegar al play off, y eso ya lo hemos conseguido. Ascender directo sería… no sé, algo indescriptible. Ojalá sea así. Si no, iremos al play off.

¿Cuál es su balance de la campaña a nivel personal?

Yo creo que la temporada ha ido de menos a más. Estoy contenta porque al final ha habido situaciones difíciles que he sabido solventar y llevarlas a cabo. Estoy contenta de poder ayudar al equipo, tanto si juego como si no.

Es su primera temporada en el Deportivo Abanca, ¿con qué club se ha encontrado?

Es un club digno de Primera División. Lo tienes todo. Te sientes profesional aun estando en la Primera Federación y eso a mí me ha hecho seguir sintiéndome futbolista, aun estando en una categoría más baja. Es un club maravilloso.

Irene Ferreras ha alternado bastante a sus dos porteras, Lucía Alba y usted. ¿Cómo se lleva esa incertidumbre y no tener continuidad?

Al final, no es un problema no saber si juegas o no, porque eso nos hace estar a las dos preparadas para saltar al campo en cualquier momento si la entrenadora así lo desea. No lo veo como un inconveniente. La competencia es muy buena, muy sana, nos hacemos mejor la una a la otra y así es como lo estoy llevando a nivel personal.

¿Cómo es su relación con Lucía?

Nos llevamos muy bien. Me siento a gusto con ella, podemos hablar de cualquier tema. No tenemos ningún problema.

¿Tiene calculado cuál de las dos ha jugado más?

No echo cuentas, solo pienso en ayudar al equipo cuando me toca y ya está. No busco ningún tipo de rivalidad ni nada.

Ferreras fue portera antes que entrenadora, ¿se nota en el día a día?

Sí, evidentemente Irene nos ayuda en acciones de campo y nos corrige. También tenemos nuestro preparador de porteras, que hace un gran trabajo y también hace de todo para que seamos mejores cada día, pero Irene también nos conoce y sabe cómo podemos sentirnos a la hora de no tener minutos. Nos ayuda bastante dándonos feedback.