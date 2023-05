El Deportivo Abanca afronta el final de la competición con el objetivo del ascenso al alcance la mano después de una temporada marcada por la igualdad entre los principales candidatos a las primeras plazas de la clasificación. El conjunto blanquiazul necesita ganar al DUX Logroño (12.00 horas) y esperar el resto de resultados de la jornada para conquistar el ascenso directo y acceder por segunda vez en su historia a la máxima categoría del fútbol femenino español.

El Deportivo Abanca no depende de sí mismo, pero tampoco lo hacen el resto de implicados en la lucha por el ascenso directo. Eibar y Osasuna también están condicionados por lo que hagan los demás e incluso el Granada —que se enfrenta al conjunto vasco— podría verse involucrado en una de las múltiples combinaciones que se pueden producir dado el triple empate a 52 puntos entre Dépor Abanca, Osasuna y Eibar en las tres primeras posiciones.

Campeón ya se proclamó el Barcelona B, pero al tratarse de un filial no puede ascender ni disputar el play off, por lo que el premio gordo de la temporada no se decidirá hasta ahora.

La fórmula más sencilla para el ascenso de las deportivistas entre las múltiples combinaciones existentes sería una victoria ante un DUX Logroño que ya no se juega nada y el tropiezo del Eibar. En ese caso ya no importaría lo que hiciera Osasuna porque en caso de empate con las navarras se resolvería en favor de las blanquizules gracias a sus resultados de la temporada.

En el caso de que el equipo de Irene Ferreras no consiga ganar su partido en Logroño y empate, tanto Eibar como Osasuna deberían perder sus partidos para que se materialice el ascenso a la máxima categoría.

Más rebuscada sería la combinación en el caso de que las blanquizules perdiesen. En ese supuesto, deberían tropezar también Osasuna y Eibar, que lo haría contra el Granada y provocaría un cuádruple empate que favorecería al Deportivo Abanca en la búsqueda de su segundo ascenso a la máxima categoría.

Regresar a la elite sería un paso más para un proyecto nacido en 2016 y que tuvo su capítulo más brillante tres años después con el ascenso a Primera División de la mano de Manu Sánchez en el banquillo y una generación de jugadoras jóvenes como Teresa Abelleira y Nuria Rábano. El Dépor Abanca descendería en 2021 y no conseguiría el curso pasado regresar a la máxima categoría después de una temporada marcada por los altibajos.