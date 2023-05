Los siete pecados que fuerzan el adiós de Oscar Cano al Deportivo

Óscar Cano es historia en el Deportivo y, más allá de no haber conseguido el objetivo para el que se le contrató el pasado otoño, ha habido pequeñas grandes diferencias en estos ocho meses que se han convertido en insalvables, pecados que le han ido erosionando a ojos del consejo de administración y, sobre todo, de una grada con la que nunca hubo feeling, ni cuando el equipo rozó el liderato. Se subió a un proyecto en marcha, pero tuvo un mercado y tiempo para expresarse y no consiguió ni que el equipo y ni que él cuajasen en el Dépor.

Sus explicaciones

Ya fuese en los buenos o en los malos momentos, no fue capaz de convencer con la palabra a su afición. Ni cuando elogiaba a su plantilla ni cuando la criticaba contranatura la afición era capaz de encuadrar lo que él decía con lo que habían visto. Cada una de sus decisiones controvertidas pasaron el filtro de sus comparecencias para encontrar las razones de por qué confiaba en algunos jugadores, por qué defenestraba a otros, por qué arrinconaba la cantera, por qué hacía unos cambios y no otros, por qué el equipo funcionaba tan mal fuera de casa. En vez de enfriar o echarle agua a la llama, lo que hacía era avivarla cuando se ponía delante de un micrófono.

Planteamientos fuera

El Deportivo ha sido casi toda la temporada un equipo incontestable en el estadio de Riazor, salvo ante los grandes, como Alcorcón, Castilla o Córdoba. Fuera de casa ha ido de traspié en traspié y, sobre todo, a la afición le enervaba que muchas veces destilaba un conformismo que, intuían, acabaría pagando a largo plazo. No iba a por los partidos, a por las victorias cuando tenía el liderato al alcance de su mano. La famosa media inglesa (ganar en casa y empatar fuera), a la que Cano se agarró en algunos momentos, pero que acabó condenando al equipo cuando llegaron las derrotas a domicilio y los empates en Riazor.

La cantera

El cambio de Trilli en el minuto 87 de Linares fue la gota que colmó el vaso de la paciencia y fue el movimiento que mejor radiografió la importancia que le ha dado a la cantera. Cero. El técnico ha reconvertido a Villares e incluso pensaba emprender el mismo camino con Pepe Sánchez ante cada una de las ausencias de Antoñito, indiscutible. Él no ve al lateral de Ortigueira ni a Dani Barcia preparados para defender en Primera RFEF. Así lo ha dicho. Yeremay fue residual en sus planes. Diego Gómez no ha debutado y Martín Ochoa no fue a Linares ni con Quiles y Lucas de baja. Vivía al día, nunca pensó en construir ni teniendo a una de las mejores generaciones de juveniles.

Desconexión con la grada

Ya fuese a través de sus decisiones, de sus explicaciones o de la marcha errática del equipo, Óscar Cano no fue capaz nunca de conectar con la afición. Hace un año el deportivismo vivió una situación parecida, incluso de mayor caída desde el liderato antes de disputar el play off de ascenso, pero Borja sí consiguió que su mensaje, sus maneras calasen mucho más entre la masa de seguidores. En los últimos tiempos, solo a Anquela se le vio tan lejos de una hinchada que tiene fama de entregada y comprensiva, sin que estas cualidades estén reñidas con la exigencia, más en Primera RFEF. Los seguidores necesitan sentirse partícipes.

Mercado de invierno

Llegó el pasado mes de octubre y se encontró con una plantilla en la que no había tenido ni voz ni voto. Fue capaz de ir sosteniendo al equipo que, poco a poco, se iba sumando a la lucha por el ascenso directo. Ante estas credenciales, desde la plaza de Pontevedra se hizo un esfuerzo el mercado de invierno para traer a Lucas, Lebedenko, Saverio, Pepe Sánchez y Arturo. Se cambió a la quinta parte de la plantilla y algunos como el coruñés no han sido del todo aprovechados. El delantero del Sanse fue la guinda al bajar la persiana de enero y ha jugado en momentos contados, mientras Víctor Narro ha ido creciendo con minutos en el Atlético Baleares.

Los cambios

Cano elogió en Linares las sustituciones que hizo su rival al descanso, pero no supo reaccionar hasta muchos minutos después, en el 67, cuando el partido ya iba 2-2. Tanto a él como a su segundo y mano derecha, Elías Martí, les ha faltado cintura para intervenir en los encuentros cuando cambiaba el guion y los parámetros. El Deportivo ha parecido en más de un encuentro, sobre todo fuera de casa, un equipo maniatado a su planteamiento inicial. Salvo por motivos físicos, pocas veces las variaciones llegaban antes del ecuador de la segunda parte y solían acumularse al final del duelo. En ocasiones ni las agotaba con el equipo tocado.

Acortar la plantilla

Muchos de los pecados primigenios acabaron desembocando una forma muy propia de utilizar una de las plantillas más selectas y costosas de la categoría, aunque repitiese que el resto de equipos eran muy buenos y que el Dépor no podía contratar a ochenta jugadores. Estableció una guardia pretoriana y le costó estirar la plantilla. Los fichajes de invierno, en cambio, tuvieron cierto protagonismo, salvo Arturo que ha entrado a cuentagotas. La cantera pasó a un tercer plano y futbolistas como Álex Bergantiños desaparecieron. Algunos siguieron jugando hasta casi el final, a pesar de la contestación que generaban, como fue el caso de Rubén Díez.