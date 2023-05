El Deportivo y Rubén de la Barrera se han dado el sí quiero de manera oficial. El club coruñés acaba de hacer oficial su vuelta hasta el 30 de junio de 2024, con lo que no solo se sentará en el banquillo de Riazor para los últimos partidos de esta liga, sino que lo hará una temporada más. El ex del Albacete y la Cultural se trae con él para formar su equipo de trabajo a Fran Noguerol, Abel Mourelo como asistentes y Julio Hernando como preparador físico.

Antes y después de que Óscar Cano fuese despedido, ambas partes estuvieron más de un día negociando, pero finalmente esta mañana dejaron el acuerdo perfilado para el regreso de Rubén de la Barrera a la que fue su casa.

Llega Rubén de la Barrera en la que será su segunda etapa en el banquillo de Riazor, estadio que abandonó hace dos temporadas y en el que hace unos meses consiguió el ascenso a Segunda con el Albacete a costa del propio Dépor en una tarde negra.

Hasta hace dos días el entrenador coruñés, sin equipo desde que salió del conjunto manchego tras la subida al fútbol profesional, estaba fuera de la ecuación blanquiazul por su abrupta salida de A Coruña en 2021. En aquella ocasión, tras tomar el relevo de Fernando Vázquez a mitad de temporada, logró salvar al equipo de caer al pozo de la Segunda o la Tercera RFEF y se quedó a nada de luchar por Segunda División. Lo dejó donde está ahora, en Primera RFEF. En aquel momento todas las partes querían sentar las bases para que fuese el entrenador del futuro del Dépor, pero el equipo coruñés cortó de raíz cualquier tipo de negociación y trato para renovarlo tras los flirteos del entrenador con Las Palmas. El técnico siempre adujo que el propio Dépor conocía la existencia de esos contactos y que no esperaba tal desenlace al considerar excesivo el desaire que sentían los rectores del conjunto coruñés. Entonces no se fue a Gran Canaria, al fútbol profesional, y terminó en el Albacete en Primera RFEF, con el que se convertiría, a su pesar, en verdugo del Dépor meses más tarde. Las asperezas en la propiedad fueron poco a poco limándose y ya es el tercer entrenador del equipo esta temporada y el encargado de lograr el anhelado ascenso en el play off.

Rubén de la Barrera llevará por tercera vez el escudo blanquiazul en el pecho. La última había sido en esa etapa de meses en el banquillo, en una Segunda B reestructurándose y en plena pandemia, y la anterior fue breve, pero de las que marcan. En 1997, cuando era un alevín del Ural, fue uno de los seleccionados del fútbol base coruñés para competir en el torneo de Brunete. El Deportivo y Rubén de la Barrera cruzan de nuevo sus caminos.