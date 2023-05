Rubén de la Barrera para suplir a Cano

El Dépor ofrece segundas oportunidades, incluso las más inesperadas. Óscar Cano dejó anoche de ser entrenador del primer equipo masculino y el máximo candidato para suplirle, con el que el club coruñés estuvo ayer todo el día negociando, es Rubén de la Barrera, según adelantó la Cope y pudo confirmar este diario. La intención en la plaza de Pontevedra era cerrar las dos negociaciones para hacer el doble anuncio a una afición ávida de noticias y de caras nuevas para apaciguar los ánimos en el duelo del próximo sábado ante el Algeciras. Solo finiquitó una. La tratativa tuvo que prolongarse ante la necesidad de encontrarle encaje al equipo de trabajo de De la Barrera en esta nueva etapa en A Coruña y por las diferencias en diversos puntos del nuevo contrato.

A Óscar Cano le terminó de condenar la segunda parte del equipo en Linares y la brecha cada día más insalvable con una grada que, a través de la Federación de Peñas Deportivistas y de diferentes agrupaciones de seguidores, había solicitado su adiós de manera reiterada e inmediata. Llegaría Rubén de la Barrera en la que sería su segunda etapa en el banquillo de Riazor, estadio que abandonó hace dos temporadas y en el que hace unos meses consiguió el ascenso a Segunda con el Albacete a costa del propio Dépor en una tarde negra.

Hasta el día de ayer el entrenador coruñés, sin equipo desde que salió del conjunto manchego tras la subida al fútbol profesional, estaba fuera de la ecuación blanquiazul por su abrupta salida de A Coruña en 2021. En aquella ocasión, tras tomar el relevo de Fernando Vázquez a mitad de temporada, logró salvar al equipo de caer al pozo de la Segunda o la Tercera RFEF y se quedó a nada de luchar por Segunda División. Lo dejó donde está ahora, en Primera RFEF. En aquel momento todas las partes querían sentar las bases para que fuese el entrenador del futuro del Dépor, pero el equipo coruñés cortó de raíz cualquier tipo de negociación y trato para renovarlo tras los flirteos del entrenador con Las Palmas. El técnico siempre adujo que el propio Dépor conocía la existencia de esos contactos y que no esperaba tal desenlace al considerar excesivo el desaire que sentían los rectores del conjunto coruñés. Entonces no se fue a Gran Canaria, al fútbol profesional, y terminó en el Albacete en Primera RFEF, con el que se convertiría, a su pesar, en verdugo del Dépor meses más tarde. Las asperezas en la propiedad fueron ayer poco a poco limándose y está a un paso de ser el tercer entrenador del equipo esta temporada y el encargado de lograr el anhelado ascenso en el play off.

Rubén de la Barrera llevaría por tercera vez el escudo blanquiazul en el pecho. La última fue en esa etapa de meses en el banquillo, en una Segunda B reestructurándose y en plena pandemia, y la anterior fue breve, pero de las que marcan. En 1997, cuando era un alevín del Ural, fue uno de los seleccionados del fútbol base coruñés para competir en el torneo de Brunete. El Deportivo y Rubén de la Barrera pueden cruzar hoy de nuevo sus caminos.