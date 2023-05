De la Barrera reinicia al Dépor en Riazor

Mucho que mejorar y poco tiempo por delante, solo tres días, hasta el reestreno de Rubén de la Barrera al frente del Deportivo, el sábado (19.30 horas) contra el Algeciras en Riazor, donde esta tarde el técnico dirigió su primer entrenamiento abriendo así sobre el césped, antes incluso de ser presentado, su segunda etapa en el banquillo blanquiazul. En el vestuario reunió por primera vez a sus jugadores para dedicarles una charla de más de media hora de duración, lo que demoró el arranque de la sesión. Estaba previsto que comenzara a la 17.00 horas, pero la plantilla no salió al campo hasta las 17.45.

Todos con las orejas tiesas ante el comienzo de esta nueva etapa. Los que estaban jugando, para no perder su sitio en el once inicial; y los menos habituales, para ganarse la confianza de De la Barrera con vistas a ganar protagonismo en las dos jornadas finales y también en el play off, donde el Dépor se acabará jugando el objetivo del ascenso una vez enterradas todas las opciones de subir de forma directa. Para arropar al nuevo cuerpo técnico acudieron a Riazor el presidente, Antonio Couceiro; el director general, David Villasuso; y los consejeros Emma Lustres y Miguel Juane. También, como es habitual, siguieron el ensayo los responsables de la secretaría técnica, Carlos Rosende y Juan Giménez.

El entrenador coruñés, libreta en mano, dirigió la primera sesión respaldado por los tres colaboradores con los que inicia esta aventura: el preparador físico Julio Hernando, que ya trabajó para el primer equipo coruñés en dos ciclos anteriores, primero con Gaizka Garitano y luego en la primera etapa de Rubén de la Barrera; más Fran Noguerol y Abel Mourelo. Algunas caras nuevas que se mezclaron con otras ya conocidas, pero que vuelven, como la del fabrilista David Mella, repescado por el nuevo técnico blanquiazul para este esprint final.

El habilidoso extremo reapareció en febrero con el Fabril tras superar una lesión en el pubis por la que estuvo varios meses de baja y en el tramo decisivo de la temporada fue decisivo en el brillante ascenso del filial. No contó para Óscar Cano, pero De la Barrera lo quiere cerca desde el primer día. Un guiño a la cantera del técnico, que también citó a otras dos promesas, Dani Barcia y Diego Gómez, para su reestreno.

No es la primera vez que De la Barrera tiene que liderar una recontrucción exprés del equipo blanquiazul. En su anterior etapa, cuando fue el elegido para relevar a Fernando Vázquez, dirigió su primer entrenamiento el 13 de enero de 2021 y cuatro días después debutó en el estadio Helmántico con un empate sin goles ante el Salamanca. En aquella ocasión la primera victoria, en Riazor ante el Guijuelo (1-0), llegó al quinto intento. Dos años y medio después, necesita resultados más inmediatos para tratar de mejorar puesto en las dos últimas jornadas, pero sobre todo de cara al play off.

Una de las buenas noticias del primer día de De la Barrera llegó desde la enfermería, con el regreso de Diego Villares una vez superado el esguince de tobillo que le impidió participar la pasada jornada ante el Linares. También entrenan con el grupo Alberto Quiles y Lucas Pérez, ambos con sus respectivas máscaras protectoras. El coruñés intentará estar disponible para el choque del sábado ante el Algeciras. El andaluz, en el mejor de los casos, apunta a regresar en Pontevedra en la última jornada.