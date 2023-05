La llegada de Rubén de la Barrera le abre la puerta a Álex Bergantiños para tener más protagonismo y al propio Deportivo para avivar de nuevo la apagada llama del ascenso. El adiós de Cano y la llegada de un nuevo jefe técnico produce un revulsivo, pero para que se produzca el ascenso hay que ponerle más ingredientes a esta nueva pócima. "No llega solo con un cambio de entrenador y ahora todo va a ser precioso", avisa y amplía el foco. "Los jugadores también tenemos que mucho que ver y mejorar nuestro rendimiento. Apoyados por las indicaciones nuevas que tengamos, conseguir buenos resultados para que esa ola de la que hablamos se pueda generar. Cuando hay un cambio siempre hay una ilusión nueva en jugadores y afición y más ahora que todo se va a intensificar porque se acerca el momento determinante de la temporada. Pasó también cuando se fue Borja y vino Óscar que había una expectativa. Si lo acompañas de buenos resultados, puede llevarte a una inercia anímica mejor, pero nos lo tenemos que ganar", refuerza.

Todo por un único objetivo, al que todas las aspiraciones personales están subordinadas. "La aspiración es subir. Firmo no jugar un minuto de aquí al final y que el equipo ascienda. Es lo que queremos todos los deportivistas. Llevamos varios años de sufrimiento, de malos resultados y de finales dramáticos y el único horizonte (personal) es ese: sumar lo máximo posible en el día a día y en lo que Rubén considere que puedo aportar y que el equipo consiga el ascenso. Es lo que todos tenemos en mente y no puedo yo tener otro", razona.

Álex no es esconde que "cuando se cambia (de entrenador) es porque las cosas no han salido como se proyectaban o con el objetivo que se planteaban" y admite que los últimos tiempos en Riazor no han sido sencillos. "Cada vez hay más nervios, estamos en el tercer año seguido en esta categoría. Este año se ha focalizado mucho más en la figura del míster. Entiendo que era la cara más visible, aunque ya pasó con Borja en los últimos partidos antes de irse. A veces es desagradable, porque a nadie le gusta ser menospreciado o juzgado de esa manera, pero es parte de nuestra profesión. A veces tenemos jugadores pitados y son peor tratados que otros. Es desagradable, no queremos que pase, pero entendemos que es parte de la profesión que el público muestra su opinión", asume.

El pivote cree que ni antes estaba "perdido" ni ahora "ganado" por su situación personal y se ofrece a ayudar, pero dentro de un contexto en el que no ha sido titular en meses. "Entiendo que él quiere tener a todos enchufados. Creo que me conoce y siempre he intentado toda mi carrera estar lo mejor preparado posible. Este año he tenido muy pocos minutos y es difícil reengancharse cuando tienes poco ritmo competitivo, pero será el que juzgue a mí como uno más. Si con más o menos minutos... No creo que eso ahora sea garantía de que vaya a tener mucho más protagonismo, me lo tengo que ganar y que él valore los que son los mejor preparados. Él va a buscar el ascenso del Dépor y el rendimiento inmediato según vea en los entrenamientos", cuenta sobre sus posibilidades de jugar.

El capitán admite que los dos próximos partidos son importantes para ir preparándose para el play off, para asimilar conceptos de Rubén de la Barrera y para colocarse en la mejor posición posible para los cruces. La metamorfosis del nuevo técnico será a "marchas forzadas" y con un alto componente anímico. "Está intentando meter las máximas cosas posibles, pero lógicamente no pueden ser muy complejas, porque no da para tanto el tiempo. Busca matizar ciertos movimientos, ciertas fases del juego y de salida de balón, saque de puerta, de banda. Dependiendo de cómo reaccione el equipo podrá acelerar más o menos ese proceso. El impacto mayor va a ser el ánimo y el mental por lo que suponen estos cambios en dinámicas, entornos, vestuario. No es lo mismo que empezar con una pretemporada, pero es la realidad que hay. Debemos absorber lo máximo posible y aplicarlo lo máximo posible", asume.