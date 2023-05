David Mella, un menor suelto por Riazor

El suspense se va a mantener hasta última hora porque el Dépor se entrenará esta mañana en Abegondo, pero todo hace indicar que David Mella (Teo, 2005) vivirá esta tarde un momento para el que lleva preparándose toda una vida. Es el único fabrilista que sobrevive al casting de Rubén de la Barrera, este sábado será convocado y estará en el banquillo, a un solo paso de pisar ese césped para el que parece predestinado desde que los ojeadores del Dépor se quedaron prendados de esa bala que se comía los espacios y que arrasaba en el Bertamiráns. Deportivista de cuna, llegó hace más de seis años a los equipos de la base prolongando esa saga familiar que estrenó su padre Gonzalo Mella, que jugó 23 partidos en el primer equipo (la mayoría a las órdenes de Arsenio) y al que hizo debutar Rodríguez Vaz el mismo día que José Ramón en Granada. A su hijo lo han querido todos los grandes y él y todo su entorno quisieron siempre quedarse en A Coruña y por eso renovaron hasta el 30 de junio de 2024.

Este paso al frente de David Mella esta semana viene dado por la confianza que le ha transmitido el nuevo entrenador del primer equipo del Deportivo y llega después de muchos meses oscuros en los que el zurdo de Rarís ha sabido sobreponerse a una grave e incómoda lesión que le sobrevenido a las puertas del profesionalismo. Llevaba un año jugando con unas molestias que empezaron unos meses después de proclamarse campeón de España de juveniles en 2021 en Marbella cuando solo era un cadete. Durante ese tiempo jugó un Europeo sub 17, maravilló a Riazor en los partidos de la Youth League y vivió el salto al Fabril, pero no se despegaba de esa incomodidad. A principio de esta temporada tuvo que parar para lidiar con las molestias generadas por esa pubalgia. Se apostó por un tratamiento conservador y, por fin, pudo volver a finales de febrero. Tuvo tiempo entonces de darle un segundo aire a un Fabril al que le estaba ahogando la presión por la persecución del Arosa e incluso marcó el gol del ascenso en O Barco de Valdeorras (0-1). Desde entonces y tras una semana de vacaciones, ha pasado los últimos días entrenándose con el Fabril sin que Óscar Cano lo requiriese en ningún momento.

Todo cambió con la llegada de Rubén de la Barrera, al que siempre le ha gustado contar con potentes extremos a pierna natural, algo que escasea en el primer equipo del Dépor. Dani Barcia, Diego Gómez o Brais Val ya eran habituales con el anterior técnico en las sesiones de Abegondo y la cara nueva fue Mella. Todos han vuelto a la dinámica del Fabril menos el internacional sub 17 y sub 18 español. De la Barrera ha estado preocupado estos días del zurdo y de su aclimatación a estos entrenamientos con el equipo profesional. La carga de trabajo ha sido cuidada y mimada para mantener a raya esa pubalgia que ya bastantes problemas le dio en los últimos tiempos. Será este sábado o en dos semanas, pero David Mella, aún menor de edad, cabalgará en nada por Riazor. En tres días cumplirá 18 años y puede llegarle el regalo por adelantado. Desde Bicho no se veía a alguien tan joven rondando el primer equipo.