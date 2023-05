Samara: “Tenemos otra oportunidad, al inicio de liga firmaríamos estar en ‘play off”

El Deportivo Abanca se quedó a un solo gol del ascenso directo al no ser capaz de marcar en la última jornada en el campo del DUX Logroño (0-0) y ahora se lo jugará todo en el play off. En la eliminatoria de semifinales, a doble partido, se enfrentará al Cacereño, su bestia negra de la temporada, ya que ganó sus dos enfrentamientos ligueros ante el equipo coruñés. La lateral izquierdo blanquiazul Samara Ortiz (Madrid, 1997) encara el encuentro de ida, el domingo (12.00 horas) en el Centro deportivo federativo Manuel Sánchez Delgado, con “ganas de revancha” pero sobre todo “de poder pasar a la final” por el ascenso a la máxima categoría femenina del fútbol español.

¿Cómo está el vestuario después del duro golpe de quedarse a un solo gol del ascenso directo en Logroño?

Bueno, la verdad es que el lunes estuvimos todas bastante jodidas, pero creo que al final tenemos que pensar en que tenemos otra oportunidad y así nos lo hemos tomado. Poco a poco, según ha ido avanzando la semana, el equipo está con ánimo y con muchas ganas de que llegue el domingo. Tenemos otra oportunidad. A principio de liga hubiésemos firmado estar en play off. Es como estamos ahora, así que genial.

Acceder a la fase de ascenso era la meta inicial. Sin embargo, a lo largo de la temporada el Dépor Abanca ocupó bastantes jornadas el puesto de ascenso directo, ¿eso hace aún más duro el desenlace?

Sí. Duele más, y también por cómo se dieron los otros resultados porque al final, si hubiésemos ganado, habríamos ascendido directos. Uno, cuando lo piensa, dice: ‘qué pena’. Ojalá hubiéramos ganado y subido directo porque al final unos play off son cuatro equipos, con eliminatorias de ida y vuelta, y pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, estamos con ganas y contentas de tener esta oportunidad.

Aunque ya no vale de nada pensar en lo que pudo ser y no fue, ¿qué cree que faltó en Logroño? ¿Más valentía para ir a por el partido?

Bueno, ahora viéndolo una vez que ha pasado el encuentro, pues son enfrentamientos entre dos equipos que se tienen mucho respeto el uno al otro. No sé, también hay nervios. No sé si quizá en los últimos momentos nos faltó ir a por el partido más, no lo sé. Creo que hicimos lo que estuvo en nuestras manos y se dio como se dio.

¿Irene Ferreras está insistiendo más esta semana en el aspecto psicológico para recuperar a la gente?

El cuerpo técnico también se fue jodido del fin de semana y entre todos hemos intentado poner cada uno de su parte para intentar animar. También nos hemos tomado esta semana dándole normalidad y trabajando como trabajamos el resto de partidos.

El Cacereño les ganó los dos partidos del campeonato regular, ¿otra motivación extra para encarar la eliminatoria?

Sí. Eso es. No sé si es el destino o qué pero nos ha emparejado con el Cacereño y lo afrontamos con muchas ganas. Creo que no somos el mismo Dépor que cuando jugamos contra ellas. Hemos mejorado en muchos aspectos. Lo afrontamos con ganas de revancha y de poder pasar a la final.

Llama la atención no haberles hecho ni un solo gol: 4-0 allí y 0-2 en Abegondo.

Creo que también en anteriores partidos contra ellas quizá no estuvimos del todo acertadas y a lo mejor en ciertos momentos, si hubiésemos marcado un gol, el resultado habría sido distinto. Esperemos que este fin de semana sea bastante diferente y podamos marcarles.

¿Qué importancia le da al hecho de jugar la vuelta en Abegondo?

A una siempre le gusta tener el cariño de su afición en casa. Al final, tanto si tienes que guardar resultado como si tienes que remontar, el público ayuda mucho. Creo que nos favorece tener la vuelta en casa. A mí me gusta tener a mí gente en el segundo partido.

¿En la ida buscarán un marcador equilibrado para decidir luego en Abegondo o la idea es regresar ya con la eliminatoria de cara?

El objetivo es venir con ventaja. Si conseguimos ganar allí es un punto a favor.

¿Miran de reojo al Granada-Osasuna de la otra semifinal para ver quién podría ser su siguiente rival?

No. Estamos concentradas en lo nuestro. Vamos partido a partido. Ojalá pasemos y ya veremos contra quién nos enfrentamos.

“Independientemente de que subamos o no, solo puedo decir que estoy muy contenta en el club”

Tiene solo 25 años pero experiencia en la élite con el Tacón, el Real Madrid y el pasado curso con el Brondby danés, ¿ha hablado con sus compañeras de cómo son este tipo de partidos tan decisivos?

Las que hemos vivido estas experiencias se las explicamos a las que no las han vivido. El otro día les dije: ‘Chicas, no pasa nada. Con el Tacón el play off que más difícil lo veía y en el que íbamos perdiendo, al final lo acabamos remontado. Intentas transmitir tranquilidad. Son partidos en los que uno tiene que salir tranquilo, concentrado y dejarse todo en el campo. Jugué dos play off con el Tacón, uno lo perdí y en el otro ascendí junto a nuestra portera Yohana. Fue una de las experiencias más bonitas que he vivido.

Acaba contrato, ¿seguirá?

Ahora cuando se empiece a mover el tema de renovaciones, veremos. Estoy muy contenta en el club.

¿Ha hablado del tema con la secretaria técnica, Rocío Candal?

En estas semanas se irá decidiendo. También creo que no quieren despistar al jugador porque es momento de estar concentrados.

¿Le gustaría continuar aunque no haya ascenso?

Yo estoy muy a gusto aquí. No sé lo que va a pasar, pero independientemente de que subamos o no, solo pudo decir que estoy muy contenta en el club y que estoy muy a gusto en A Coruña.