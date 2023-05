Rubén de la Barrera inició su segunda etapa en el banquillo del Deportivo con una goleada convincente que el técnico espera que sirva como primer paso para acabar la temporada de la mejor manera. “Este resultado nos tiene que empujar a todos y ojalá pasen cosas chulas”, resumió el entrenador coruñés sobre el triunfo frente al Algeciras.

Fue un día especial para él en su regreso a Riazor, ya sin las restricciones de la pandemia que marcaron su primera etapa. “Hoy ha sido de locos. El último día contra el Langreo habían sido 5.000, pero ves hoy esto y dices, ¿qué es esto? No solo la gente, porque te conecta, sino que he visto una comunión. Jugar aquí es un auténtico privilegio”, afirmó De la Barrera. “Muy contento por este ambiente, por cómo apretó la gente y por el debut de los chavales, porque el debut responde a las cualidades que tienen. Hoy tuvieron la oportunidad y vaya si la aprovecharon”, añadió.

El partido estuvo marcado por esa titularidad de Trilli y Yeremay, además del estreno con el primer equipo de David Mella. Rubén de la Barrera aseguró que tuvieron su oportunidad por méritos propios. “Esto es muy sencillo, los jugadores con talento esperan que pasen cosas que les gustan, pero los partidos son muchas cosas. Te va a tocar el uno para uno, pero también volver y apretar. Peke [Yeremay] lo que tiene que hacer es lo que hizo hoy”, resumió De la Barrera acerca del nivel mostrado por el joven jugador canario.

De la Barrera también se detuvo en la actuación de Trilli tras meses inédito y sus sensaciones a lo largo de la semana. “No se trata de abrumar al chico. Estamos en la recta final de la temporada. Lo mejor está por venir. Depende de él apuntarse o desapuntarse. Está en condiciones de ayudar al equipo. Tiene unas condiciones muy importantes. Es cuestión de que siga y no desconecte mentalmente de lo que viene. Las situaciones anteriores, las perspectivas pasadas, todo eso no importa. Desde hoy hasta el final, él y su rendimiento determinarán su futuro”, reflexionó sobre el canterano.

La alineación estuvo plagada de novedades, pero eso no quiere decir que se vayan a mantener, según el técnico. “Tenemos en cuenta muchas cosas, de entrada sensaciones. Aunque lógicamente tengas un conocimiento de la gente no eres conscientes de si sí o de si no. Esto no significa para nada que los que hoy salieron vayan a hacerlo siempre. Pero obviamente el jugador que ofrezca rendimiento es un jugador que va a continuar”, apuntó.

Rubén de la Barrera también se mostró satisfecho por el nivel mostrado por el equipo tras apenas tres sesiones de entrenamiento. “Era un partido de entrada para reflejar todo aquello que hicimos toda la semana, un equipo que presionara bien, que generara tras robo”, indicó. “Sabíamos que el Algeciras era valiente al venir arriba, presionar y perseguir. Al acercar a Max a Lucas, se generaban situaciones claras de dos contra dos. Con Mario y Villares queríamos ampliar aún más ese espacio. En algunas ocasiones hemos salido francamente bien, en otras hemos tenido dificultades con las distancias y las orientaciones. A veces pudimos salir y progresar más veces, pero en momentos clave perdimos por falta de orientación y falta de control”, manifestó sobre el planteamiento.