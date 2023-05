Mella debuta en la tarde de Yeremay

Iba a ser la tarde del estreno de Rubén de la Barrera en su segunda etapa en el banquillo del Deportivo, pero puede que la goleada al Algeciras (4-0) con la que el equipo selló su clasificación para el play off y empató con el Castilla en la pelea por la tercera plaza sea recordada como la del debut de David Mella con el primer equipo y la de la confirmación de Yeremay.

Hacía semanas que era evidente el divorcio entre Riazor y el equipo. El descontento de la grada hacia Óscar Cano desembocó en desilusión en un momento delicado de la temporada, con el ascenso directo lejano y a las puertas del play off. Las decisiones del técnico granadino, sus alineaciones, los continuos tropiezos a domicilio..., todo eso hizo inevitable el relevo en el banquillo y la llegada de Rubén de la Barrera. Aire fresco para un equipo necesitado de cambios.

No decepcionó el entrenador coruñés en ese sentido, incluso sorprendió con una alineación plagada de novedades y nombres que estaban olvidados. Trilli, Álex Bergantiños y Yeremay arrancaron como titulares en una decisión que se puede interpretar también como un aviso a navegantes. En vísperas del play off, jugadores como Isi Gómez, Olabe o Rubén Díez se quedaron fuera y no se les echó de menos en la puesta de largo de De la Barrera en su nueva etapa.

Fue un Deportivo distinto, a lomos de un Lucas más intervencionista y de Soriano. La idea fue parecida, aunque buscó ser más directo y encontrar a Yeremay. Cuando lo hizo ocurrieron muchas cosas, como ese recurso de fútbol sala con el que adornó un gol para el recuerdo. No solo marcó, sino que ayudó en defensa para sorpresa del propio Álex Bergantiños e ilusionó de nuevo a un Riazor de uñas últimamente. Tanto como el estreno de David Mella, al que la grada recibió acorde con las esperanzas que ha alimentado el prometedor canterano.