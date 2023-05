Segundo asalto para el Dépor Abanca

El Dépor Abanca se ha dedicado esta semana a recomponer ese jarrón roto en el que, para su desgracia, se convirtió tras el cruel desenlace vivido entre Logroño y Granada. No pudo con el DUX y ha luchado toda la semana para que cada vez revolotee menos por sus cabezas ese fallo de la granadina Agüero sobre la línea y sobre la hora ante el Eibar. Han pasado los días y, poco a poco, Irene Ferreras y sus jugadoras han ido olvidando, en la medida de lo posible, “el momento más duro” que le ha tocado vivir sobre un terreno a la bregada entrenadora deportivista. Dijo adiós esa mañana al ascenso directo, pero aún le quedaba y le queda la bala de la subida a Primera División por la vía del play off. El Cacereño, su bestia negra esta temporada, es el primer rival (12.00 horas, Manuel Sánchez Delgado de Cáceres) que se cruza en estas semifinales a ida y vuelta, el doble choque previo a una hipotética final que otorga el premio máximo en la categoría de plata del fútbol femenino español.

El campo de césped artificial que se encontrará esta mañana el Dépor Abanca está en las antípodas de la moqueta de Abegondo y fue uno de los pilares en los que el equipo extremeño cimentó el 4-0 que sufrieron las deportivistas en la primera vuelta. El Cacereño fue quizás el equipo que mejor supo en toda la temporada anular las cualidades del equipo de Ferreras. Un conjunto físico, que se apoya en las jugadas de estrategia y que fue capaz de ahogar la salida de balón de las blanquiazules en ambos choques. En Abegondo también cayó 0-2, aunque a ojos de Ferreras la forma de perder fue diferente y, sobre todo, ni este Dépor Abanca ni este Cacereño son aquellos. A su juicio, su equipo ha progresado en los duelos fuera de casa y su rival ha ido de más a menos en esta liga, que acabó ahogado y enganchado casi de milagro al play off.

No tiene bajas Irene Ferreras, quien prepara un plan especial para que su contrincante no le vuelva a desarmar como en las dos ocasiones anteriores. Viajaron 18 futbolistas a Cáceres sin la canterana Paula Monteagudo y no se esperan grandes cambios en el once titular blanquiazul con una columna vertebral asentada en la recuperada Yohana, y en un grupo de más o menos fijas como Raquel, Inés Altamira, Paula Gutiérrez, Henar y Millene. Por los costados recibirán el apoyo de Cris, Samara, Ainhoa y de otra de las rehabilitadas como Eva Dios. El Dépor Abanca tiene otra oportunidad y muchos fantasmas se le aparecen ante sí. Será el momento de comprobar la fuerza del grupo y si es capaz de rehacerse camino del ascenso.

Si el Dépor Abanca es capaz de superar las semifinales, tendrá que afrontar una final en la que esperaría o a Granada o a Osasuna. El duelo entre andaluzas y navarras vivió ayer el encuentro de ida y salieron claramente victoriosas las rojiblancas. Los goles de Alicia Redondo y Laura Pérez al principio y al final del partido acabaron certificando la contienda con ese 2-0 y queda todo para decidir en Tajonar. Este primer partido entre el tercero y el cuarto clasificado de la liga quedó marcado por el primer tanto que se produjo en un lanzamiento lejano que parecía no extrañar excesivas complicaciones para la meta Maitane. El último llegó en una jugada individual por la banda izquierda que acabó siendo remachada a la media vuelta.