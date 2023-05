Mella completa un puzle de 32 piezas

Casi tres onces distintos se podrían confeccionar con todos los futbolistas que fueron alineados a lo largo de esta temporada por Borja Jiménez, Óscar Cano y Rubén de la Barrera, quien el pasado sábado hizo debutar a David Mella en su reestreno en el banquillo de Riazor. El joven extremo se convirtió en el trigésimo segundo futbolista blanquiazul que participa este curso con el primer equipo. Algunos ya no están, como Víctor Narro o Alberto Retuerta, quien solo jugó la eliminatoria de Copa ante el Guijuelo, al igual que el portero Pablo Brea y los fabrilistas Dani Barcia, Ángel Puerto y Brais Val. También salieron en plena temporada Ibai Gómez y Gorka Santamaría, con poco protagonismo, más Borja Granero, inédito en su última campaña de blanquiazul. Por lo tanto, el central valenciano, posible rival del Dépor en el play off con el Castellón, no forma parte de ese puzle de 32 piezas que completó Mella el pasado fin de semana debutando con el primer equipo ante el Algeciras.

Los Mella, de sangre blanquiazul Muchos actores con diferentes papeles en una temporada especialmente agitada, marcada por los cambios en el banquillo, con tres entrenadores diferentes, y también por la revolución de enero, con cinco salidas y otras tantas entradas: Lucas, Lebedenko, Saverio, Pepe Sánchez y Arturo. Media decena de refuerzos contratados para ser importantes, pero de los que solo el retornado delantero coruñés se ha convertido en un fijo en las alineaciones. Desde su debut con doblete ante Unionistas, el pasado 8 de enero, suma ya 1.620 minutos, lógicamente lejos de los 3.032 que acumula su paisano Ian Mackay, el futbolista de la plantilla que más tiempo ha estado sobre el césped. El jugador de campo con más minutos es Mario Soriano (2.917), seguido de Alberto Quiles (2.716), y Pablo Martínez y Antoñito, ambos con 2.594. Por encima de los 2.000 también están Rubén Díez (2.479), Roberto Olabe (2.224) y Adrián Lapeña (2.100), uno de los futbolistas repescados para el equipo titular por Rubén de la Barrera ante el Algeciras. El central riojano fue una de las siete novedades en la alineación que introdujo el técnico coruñés con respecto a la última formación confeccionada por Óscar Cano, la de la derrota en Linares (3-2) que desencadenó el despido del andaluz. Entre los jugadores recuperados por De la Barrera también está el canterano Trilli, que no era titular en el campeonato liguero desde la etapa inicial con Borja Jiménez al frente. El lateral derecho suma 428 minutos, más incluso que Yeremay Hernández (414), quien aprovechó su primera oportunidad como titular con el Deportivo en el torneo de la regularidad para reivindicarse con una notable actuación redondeada con un soberbio gol. Otro de los nombres propios del Deportivo-Algeciras fue el de Álex Bergantiños, con un papel prácticamente testimonial en la etapa de Cano. De la Barrera apostó por él para jugar desde el inicio y el de la Sagrada Familia cumplió con creces, demostrando que está en condiciones de aportar también sobre el césped, no solo dentro del vestuario. El capitán acumula hasta ahora 786 minutos y su regreso a las alineaciones aumenta la competencia en una demarcación, la de centrocampista, en la que De la Barrera tiene un amplio abanico de posibilidades para elegir. Toda la plantilla a disposición de Rubén de la Barrera Rubén de la Barrera reagrupó ayer a su plantilla en Abegondo para empezar a preparar el encuentro del sábado en Pasarón contra el Pontevedra (19.30 horas), el último del campeonato regular antes de afrontar el play off de ascenso. El técnico coruñés tuvo a sus órdenes sobre el césped a toda la primera plantilla, más el fabrilista David Mella. Por lo tanto, la enfermería se vacía en la semana previa a encarar el encuentro de ida de las semifinales por el ascenso. En el ensayo de ayer Alberto Quiles se ejercitó con el grupo con su máscara protectora y podría ser la gran novedad en la lista de convocados para este fin de semana. Para el cierre liguero en Pontevedra el nuevo entrenador tendrá que decidir si reserva a los jugadores que están a una tarjeta amarilla de la suspensión: Adrián Lapeña, Mario Soriano y Kuki Zalazar. En Pasarón el Deportivo apurará sus opciones de desplazar al Castilla de la tercera plaza para así tener una semifinal en teoría más favorable. Para lograrlo, el Dépor deberá obtener un resultado mejor que el del filial madridista en el campo del Algeciras, que se está jugando la permanencia.