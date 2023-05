Nuevos tiempos en el Dépor con un nuevo entrenador y un nuevo dibujo táctico, pero Lucas sigue al mando del ataque. Algunas de las novedades le traen nuevas funciones y buenos recuerdos. "Cuando llegó el míster (Rubén de la Barrera) lo hablamos. (Esa posición) la utilicé en el Alavés cuando vino Calleja y me sentí a gusto y liberado. Siempre he jugado por detrás del punta o en punta. El otro día estuve muy cómodo. Me dijo lo que necesitaba de mí y, con Villares y Trilli echándome una mano, intentamos que no progresaran por la derecha. Hicimos un buen papel, pero cada partido tiene sus diferencias", relata y enfatiza.

Se ha ido Óscar Cano y ha llegado Rubén de la Barrera. Lucas Pérez, en su larga trayectoria, ha vivido muchos cambios de entrenador. Lo lamenta, pero sabe que son decisiones que forman parte de su profesión. "Los que estamos desde hace años en esto (el fútbol) lo llevamos con naturalidad, es que no puedes hacer nada... Ya me despedí de Óscar. Fuera de casa no le salió. Es triste que se tenga que marchar, porque se ha esforzado, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. El objetivo (el ascenso) tenemos que conseguirlo también por ellos. Veremos fuera de casa si un cambio de entrenador era lo que necesitaba el equipo. La plantilla está con ganas. Queremos tener buenas sensaciones (en Pontevedra) como en Riazor porque nos va a fortalecer y al míster también. Y por la afición. Necesitamos esa atmósfera de Riazor para vivir un play off que va a ser duro", razona.

Su posición fue una novedad, también De la Barrera y algunas apuestas en el once como los canteranos Trilli y Yeremay. "Los vi muy bien (ante el Algeciras), pero también desde que llegué. Cuando llega una oportunidad, hay que agarrarla y aprovecharla. Están preparados y deben demostrarlo en cada partido y en cada entrenamiento. Todos nos vemos beneficiados con ellos", asegura.

Más allá de los detalles y las novedades, Lucas considera el partido de Pontevedra como un ensayo general de cara al play off y más con lo que ha vivido el equipo esta temporada fuera de casa. "Estamos 100% en el partido, porque las sensaciones que tenemos en Riazor son con las que tenemos que llegar a play off. Es una preparación (en Pasarón), porque nuestro talón de Aquiles ha sido fuera. No es un trámite, son importantes por las sensaciones. A ver si, por fin, podemos cogerlas, ser confiables y estar cómodos", apunta sobre los duelos a domicilio y lo que le espera al equipo en un futuro cercano.

La más máscara y los consejos a Quiles

Lucas jugó ante el Algeciras su primer partido con protección en su cara operada. No es la situación ideal para él, pero se va amoldando a una nueva realidad que no puede eludir. "No es lo mejor del mundo, pero hay que llevarla por salud y a ver si en play off se puede quitar o no. Me voy adaptando a veces a los movimientos del rival y pierdes visibilidad en algunos ángulos. Ante el Linares no pude ir (en la lista) porque me hice daño. Tengo la cicatriz por donde pasan las gomas", relata antes de comentar las diferencias con la situación de Quiles, que está listo para reaparecer este fin de semana. "A él es más fácil que se le rompa el otro lado que ese (por lo reforzada que está la protección en la zona). La máscara me ayuda más a mí o a él. Es importante que vuelva y que encuentre la condición física porque lo necesitamos al 100% en el play off", reconoce.

Racing de Ferrol

El Racing se juega este fin de semana el ascenso directo en A Malata y depende de sí mismo, una situación en la que el Dépor desearía estar. Más allá de la rival, Lucas apuesta por enviar buenas vibraciones. "Es un equipo gallego y le deseo lo mejor. No estamos ahí porque no nos lo hemos ganado. Seguro que ellos nos desearán suerte luego (en el play off) y ojalá nos veamos en Segunda y que luego vuelva el Lugo", añade.