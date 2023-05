Al Deportivo Abanca no le quedó más remedio que masticar la decepción que supuso no conseguir el ascenso directo y tragarse el dolor para afrontar la reválida que le proporciona un play off cuya final buscará (12.00 horas) en Abegondo contra el Cacereño. El equipo de Irene Ferreras llega con un buen resultado de la ida (0-0) ante un rival que le había amargado la vida durante la temporada regular. Las extremeñas le habían tomado la medida a las blanquiazules con dos victorias claras, pero la semana pasada un ejercicio de seriedad y solidez permitió encarrilar la eliminatoria.

El empate le sirve a las deportivistas gracias a su mejor clasificación en el campeonato, pero sin embargo saben de la peligrosidad de un rival que quizá también se sienta cómodo en un escenario especulativo. El conjunto de Ferreras espera contrarrestarlo a partir del escenario, por eso apela al apoyo de Abegondo para inclinar el partido a su favor desde el primer minuto gracias al ambiente. Arropadas por la grada durante todo el curso, hoy no será la excepción, pero el Deportivo Abanca necesitará argumentos para imponer su estilo ante un rival que siempre le ha planteado partidos incómodos, basados en la agresividad y la disputa de duelos en los que las blanquiazules nunca se han sentido cómodas. Lo matizaron hace una semana en Cáceres, de donde habían salido goleadas (4-0) en la temporada regular, ante un equipo que también las amargó en la ciudad deportiva de Abegondo (0-2). Esos complejos se los sacaron de encima para encarrilar la eliminatoria y dejar el pase a la final a expensas de un empate en una hipotética prórroga. “Ahora mismo con el resultado que tenemos nos vale, aunque no quiere decir que salgamos a empatar. Tenemos que ser listas y hacer lo que requiere el partido en cada momento. Tenemos que hacer un partido serio. Tenemos muchas ganas de celebrar goles y creo que va a ser un partido diferente, pero no nos tenemos que volver locas”, resumió Irene Ferreras sobre el planteamiento para el encuentro. La idea es mantener el estilo que ha caracterizado al equipo durante la temporada, sumando la dosis de solidez necesaria para evitar la contundencia del Cacereño, que apenas amenazó en la ida. “El Dépor Abanca nunca sale al campo pensando únicamente en no recibir. Nuestra identidad es llevar el protagonismo a nivel ofensivo y generar ocasiones porque va en nuestra naturaleza y en el perfil de jugadoras que tenemos”, insistió Ferreras. 0-0 | El Dépor Abanca resiste en Cáceres y decidirá Abegondo el sábado El equipo blanquiazul, sin embargo, ha matizado su propuesta en las últimas citas y ha logrado ser más fiable defensivamente. Dejó la portería a cero contra Rayo Vallecano, DUX Logroño y la semana pasada en Cáceres, y tan solo encajó contra el Juan Grande en un encuentro que se adjudicó de manera cómoda. “El equipo tiene capacidad y argumentos para hacer daño al rival. Y por otro lado no es malo ver cómo somos un equipo que si queremos y nos lo proponemos podemos dejar la portería a cero”, destacó Irene Ferreras. El técnico del Cacereño, Ernesto Sánchez, reconoció por su parte la dificultad del partido en Abegondo. “Después del buen encuentro que hicimos aquí en Cáceres nos quedan 90 minutos como mínimo de participación en esta categoría. Esperemos que no sean los últimos. Nosotros vamos a darlo todo para intentar pasar la eliminatoria. Sabemos de la dificultad ante un grandísimo equipo y en su casa, que además es muy fuerte”, manifestó el entrenador visitante.