“En el Dépor, le di la vuelta a la tortilla”

Mario Soriano (Alcalá de Henares, 2002) parecía otro futbolista el pasado sábado ante el Algeciras. Se lo pasó como un niño pequeño filtrando pases en una primera parte para soñar. Salió de nuevo el sol para él con la misma fuerza con la que irradiaba sobre la grada de Riazor, donde pidió realizar la entrevista.

¿Estos rayos recargan las pilas?

La exposición al sol es muy buena para la vitamina D.

¿Da importancia a los detalles?

Antes no se cuidaban tanto los futbolistas, pero hoy en día hay muchos nutricionistas y se lleva todo más al límite en todos los deportes. Son pequeñas cosas que marcan la diferencia para ser mejor que otro.

¿Lo siente en el campo?

Claro. Lo noto físicamente y, sobre todo, en las lesiones. No he tenido ni aquí ni a lo largo de mi carrera. Sufrí una hace tiempo que me rompí un poco un menisco, pero ninguna muscular. No me he lesionado nunca. Antes es verdad que tenía problemas con los gemelos que se me subían en los partidos, pero al cuidarme lo noto más en todo eso. Aguanto todos los partidos y recupero muchísimo mejor.

Tiene 21 años. ¿Teme estar perdiéndose algo propio de su edad?

Mi familia y mis amigos entienden mi profesión, entiende que hay que llevar todo al detalle. Y por un día no pasa nada. Si comes lo que no debes comer, tampoco te vas a morir. Eso sí, tienes que saber y ser consciente de lo que haces.

¿Les limpió la mente el 4-0 ante el Algeciras?

Me encuentro muy bien. El equipo está muy bien y tiene mucha ilusión y está con confianza. Esperamos acabar este fin de semana ganando a domicilio, que creo que es importante para llegar al play off de la mejor manera posible.

Riazor también les recargas las pilas a ustedes...

Aquí notamos mucha energía, que la gente nos apoya. Nos sentimos muy arropados. Hemos dado un nivel muy alto toda la temporada en casa y eso en los play off va a ser vital.

¿Y nota esa electricidad con usted de manera particular?

Sí, cuando estás dentro te intentas olvidar de lo que pasa alrededor porque tienes que estar concentrado en el partido, pero cuando ves los partidos desde fuera y ves cómo anima la gente, se te pone la piel de gallina. Ves cómo disfrutan, cómo sienten, que tienen ese nerviosismo de poder ganar. Tenemos que darles una alegría en el play off.

"Sé que hay niños que imitan cómo celebro los goles, es algo muy bonito"

¿Nota ese cariño en el día a día por la calle?

Cuando voy por el centro (de la ciudad), los niños me paran, me piden fotos, pero respetan mucho si estoy comiendo con mi familia o con mis amigos. Tienen a veces esa vergüenza de acercarse, de pedir una foto, pero lo veo muy bien y estoy agradecido por el apoyo que me dan.

¿Por qué gusta a los pequeños?

Imagino que a los niños les pasará lo mismo que a mí cuando estaba en el Atlético. Yo me veo reflejado en ellos. Yo tenía a los jugadores del primer equipo muy cerca y siempre estaba escapándome para hacerme fotos, para darles un abrazo y es normal y más en esta ciudad y en este club que se vive todo mucho.

¿Sabe que los niños imitan mucho su celebración?

Sí, sí, ya me lo han dicho (se ríe). Como imitan las celebraciones de otros jugadores del fútbol profesional, como Cristiano. Lo ven y expresan así ese sentimiento y es algo muy bonito para mí.

¿Cómo asimiló el equipo lo que pasó en la última semana?

Lo veo bien. Tenemos la ilusión y la confianza de que podemos estar ahí. La semana pasada pasó todo lo del cambio de entrenador. Fue en pocos días. Cuando se fue Borja ya dije que en el fútbol cuando las cosas van mal o regular, lo más fácil es echar al entrenador. Es más difícil echar a todos los jugadores. Son cosas que pasan, lo hemos asimilado bien y estamos con el nuevo entrenador. El sábado se vio que jugamos muy bien. Ha sido poco tiempo, pero los conceptos que quiere los estamos interpretando bien. Esperemos que todo mejore.

Al saber que la cuerda siempre rompe por el lado del entrenador, ¿no le generaba presión extra?

Los que jugamos somos los jugadores. Se han dado situaciones en los partidos de fuera de casa que empezamos ganando y que nos remontan o nos empatan por pequeños detalles que lo podríamos haber evitado, pero ya es pasado. Hay que olvidarse de todo y centrarse en el presente y en acabar de la mejor manera la liga.

¿Ha hablado en privado con Rubén de la Barrera?

No, aunque sí es verdad que tiene bastante cercanía con los jugadores: pregunta qué tal y cómo vas, cómo te sientes... Pero no he tenido ninguna charla individualmente, pero no hay ningún problema con eso.

¿En qué nota su mano?

Estoy contento y agradecido de que confíe en mí. Donde más noto cambio es en los conceptos, en el trabajo en el día a día de la salida de balón, de si te vienen a presionar con dos o tres, si los mediocentros persiguen, si es marca individual... Él trabaja todos esos conceptos e intentamos reflejarlos en el campo y el otro día, a pesar de que solo entrenamos tres días, conseguimos mucho de lo que quería. Los entrenamientos fueron más largos, porque en poco tiempo quiere darnos todo, es normal.

¿Qué le pidió a usted?

Que, según la presión del Algeciras, me moviera a un lado u a otro para generar espacios al delantero o a Lucas para que se metiese por dentro, que intentase atraer y fijar a un rival y cambiarla de lado, que acelerase el juego cuando salíamos de la presión o que filtrase balones... Esas eran un poco las ideas.

¿Se vio un Dépor vertical?

Sí, también lo fuimos porque el Algeciras se echó para adelante y nosotros salimos muy bien de su presión. Nos enfrentábamos contra la línea defensiva de ellos, había mucho espacio, olíamos la sangre y queríamos atacar rápido.

¿Están listos para el ‘play off’ después de lo que pasó hace un año?

Es diferente, porque es a ida y vuelta y nos puede venir mejor. El año pasado eran dos, a vida o muerte, y cualquier detalle te podía romper. Teníamos todo de nuestra parte y, por dos detalles, pasó lo que pasó. Este año hay más margen de error. Si el primer partido sale mal, puedes resolverlo en el segundo o al revés.

¿Les puede descargar de presión?

Puede ser, porque era en casa, con toda la afición viéndonos, toda la ciudad apoyándonos y a un partido, y puede ser que haya ahora menos presión, porque es ida y vuelta. Ojalá la vuelta sea en Riazor, porque eso nos va a beneficiar mucho.

¿Aquella desilusión prendió la mecha para quedarse en el Dépor?

Es verdad que, después de ese día, fue un golpe duro tanto para mí como para mi familia y amigos, porque al final era muy importante ese día ascender con este club porque es una locura. A raíz de ahí, de esa espina clavada que tengo quiero quitármela. Se ha dado que no hemos podido quedar primeros y que hay otra vez play off. Confío en que será este año. Quiero que toda la gente confíe en nosotros y que nos apoye, porque este tiene que ser el año.

En el ‘play off’ también fue cuando llegó el flechazo con la grada...

Sí, por supuesto. Llegué al Dépor el último día de mercado y pasó todo y la gente no me apoyaba igual que ahora. A partir de enero empecé a tener minutos y en el césped demostré. Y a raíz del play off se vio todo y por eso la gente está conmigo.

De llegar como un desconocido a ser uno de los preferidos de Riazor, ¿es ese su gran triunfo?

Eso es. Fue la vuelta a la tortilla, pero el fútbol es así. Un día puedes estar en el cielo y otro te hunden. El fútbol vive del presente, del pasado no se acuerda nadie, y este año los play off van a ser claves para que entremos en la historia del Dépor.