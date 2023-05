El Dépor ya tiene a Lucas, pero necesita también a Quiles sobre el césped. No le va a sobrar nada al equipo coruñés en el play off y el onubense es una pieza básica en el equipo que quiere construir a la carrera Rubén de la Barrera. Ya estuvo contra todo pronóstico en el banquillo ante el Algeciras y, como era su deseo desde que se operó, hay muchas opciones de que disfrute de sus primeros minutos tras pasar por el quirófano en el duelo de este sábado ante el Pontevedra en Pasarón. Más allá de su adaptación a la máscara, el delantero debe también coger de nuevo el punto de forma, porque su lesión fue más grave y, hasta que no tuvo en su poder una protección facial, ni siquiera podía salir a correr al césped de Abegondo. Debió parar casi en seco, aunque fuesen muy pocos días. Su regreso hará que Rubén de la Barrera empiece a buscarle sitio. Por otro lado, Pablo Martínez se incorporó ayer al trabajo de grupo tras ejercitarse de manera personalizada en la jornada previa por unas molestias físicas que arrastra.