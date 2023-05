Rubén de la Barrera lanzó un mensaje de optimismo de cara al play off contra el Castellón, consciente de la importancia de “corregir errores” para no volver a permitir acciones como la que dio lugar al gol del Pontevedra, pero con plena confianza en sus jugadores de cara a los cruces por el ascenso. “Hay que competir. El camino es competir, seguir mejorando y ser lo que queremos ser y hacer lo que tenemos que hacer minuto a minuto. Sabemos que tenemos muchísimas opciones de lograr lo que queremos porque tenemos fútbol y empuje”, argumentó el técnico, al tiempo que recomendó “minimizar este tipo de situaciones” como la que dio lugar al tanto en contra. “Hay gente que ha levantado la mano para decir que está preparada”, celebró de cara al play off.

Casi con toda seguridad el Deportivo tendrá que pelear por el ascenso sin Alberto Quiles, que reapareció ayer y se lesionó en la rodilla. “Tenemos que ser cautos. Hay que esperar. Parece que fue un apoyo, no sé si hubo golpe. No puedo profundizar más porque hasta mañana no sabremos”, argumentó De la Barrera, que aplaza cualquier tipo de valoración sobre la gravedad de la lesión hasta conocer el resultado de las pruebas a las que será sometido el delantero. El Castellón, primer obstáculo en el 'play off' En semifinales del play off el equipo coruñés se enfrentará al Castellón, con la ida en Riazor y la vuelta fuera, pero De la Barrera se centra sobre todo en lograr que el Dépor muestre su mejor versión, sea cual sea el oponente o el orden de los enfrentamientos. “Hay que competir y hay que hacerlo independientemente del rival o de la condición de locatario o visitante. El Dépor tiene que demostrar lo que es, un equipo que tiene que recuperar la categoría profesional. Eso nos lleva a ir con todas las de la ley y a no tener miedo a hacer las cosas que tenemos que hacer. Queremos apretar, generar ocasiones y merecer las victorias. Veo a los jugadores por la causa”, añadió. Sobre el desarrollo del partido de Pasarón, considera De la Barrera que hubo “dos partes diferenciadas”, la primera del Pontevedra y la segunda del Dépor. “La segunda es de victoria. Nos lo impidieron los pequeños detalles. Ahora no hay margen de error y la cita nos tiene que espolear”, afirmó el entrenador, que no teme al hecho de tener que jugar la vuelta a domicilio en una temporada en la que el Dépor se ha mostrado muy flojo como visitante. “Hay que ir fuera de casa, competir y hay que ganar e intentar ascender por todos los medios”, insistió el preparador blanquiazul. Solo lleva dos encuentros al frente del equipo coruñés, el de Riazor contra el Algeciras y el de Pasarón ante el Pontevedra, pero le ha dado tiempo a “ver jugadores” para hacerse una idea más real de lo que tiene. Estos dos partidos le han permitido “reconocer cómo está la gente y qué nos puede aportar”. “Con esas conclusiones vamos a lo bueno, a lo bonito”, apuntó de cara al inminente play off. Por otra parte, Rubén de la Barrera aprovechó para “felicitar al Racing” por su ascenso a Segunda División al finalizar el campeonato regular en lo más alto de la tabla. “Son noticias buenas para el fútbol gallego. Ya el año pasado estuvieron cerca de lo que consiguieron esta temporada”, concluyó el coruñés, que ahora espera sumar al Deportivo al cupo de equipos que logran el ascenso a la categoría de plata.